A Kolozsvári CFR hazai környezetben Bilel Omrani góljával 1–0-ra legyőzte a Maccabi Tel-Aviv csapatát a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező második fordulójának első meccsén, és így – még ha minimális is – előnnyel utazhat a jövő keddi izraeli visszavágóra. A nagy érdeklődésnek örvendő találkozót a kincses városiak kezdték jobban és nyomás alá helyezték a Maccabit.

A házigazdák fölénye a 22. percben érett góllá, amikor egy szöglet után Omrani fejelt a vendégek kapujába. A folytatásban is a CFR volt a jobb, de Dan Petrescu tanítványai a meccs végéig nem tudtak újabb találatot szerezni. Ez érvényes volt a tel-avivi együttesre is, amelynek játékosai a második félidőben több veszélyes ziccert is kidolgoztak, de a kolozsváriak szerencséjére ezekből nem született gól.

A Ferencváros szintén hazai pályán diadalmaskodott, 3–1-re nyert a máltai Valletta ellen, és magabiztos előnnyel vár­hatja a jövő heti idegenbeli meccset. A vendégek egyáltalán nem kezdtek megilletődötten, az első lövést a magyar kapusnak kellett hárítania. Az idő múlásával azonban a Ferencváros átvette a játék irányítását, és labdarúgói egy máltai öngól után a szünetig megduplázták előnyüket. A fordulás után nagy lendülettel kezdett a magyar bajnok, a helyzetek egymást követték, és az 59. percben megszületett a harmadik fradis gól. Ezt követően is rendületlenül támadott a Ferencváros, de ez megbosszulta magát, mivel a haj­rában egy gyors kontra végén szépített a rivális, így a zöld-fehérek kétgólos előnnyel várhatják a máltai visszavágót.

Eredmények (BL-selejtező, 2. forduló, első mérkőzés): Kolozsvári CFR–Maccabi Tel-Aviv 1–0 (1–0/gólszerző: Omrani 22.), Ferencváros–Valletta 3–1 (2–0/gólszerzők: Bonello 19.– öngól, Lanzafame 36. – 11-esből, 59., illetve Yuri 85.). (t)