Este a csomakőrösi kultúrotthonban huszárbállal zárják a napot, ahol huszárrá avatják a regrutákat. Vasárnap 12 órakor Kovászna központjában tartanak felvonulást, majd a toborzással elkezdődik a 2. Orbaiszéki Forgácsfesztivál. A IX. Háromszéki Huszár­to­borzón közel száz székelyföldi és magyarországi hagyományőrző lovas huszár és gyalogos vesz részt. A Háromszéki Huszártoborzót Kovászna Megye Tanácsa közösen szervezi a Kovászna Megye Turizmusáért Egyesülettel, a Székely Virtus Hagyományőrző Egyesülettel, ­valamint Kovászna, Réty, Nagyborosnyó és Barátos önkormány­­za­tá­val.

Tusványos

A NAGYSZÍNPADON ma 20 órától Anna and the Barbies, 22 órától Bagossy Brothers Company. Szombaton 19 órától Jóvilágvan, 20.30-tól Intim Torna Illegál, 22.30-tól Ákos.

A MIT-SÁTOR fellépői ma: 21 órától One More Minute, 22.30-tól Loyal, 0.30-tól Friday Rehab, 2 órától Hunay, 3.30-tól Soulshaker. Szombaton 17 órától Bagi Iván-show, 23 órától FUNKorporation, 0.30-tól Move ON, 2 órától Czika, 3.30-tól Nitzu.

JANUS PANNONIUS IRODALMI KÁVÉHÁZ: szombaton 13 órától Csernik Pál Szende Meselélek című életrajzi könyvének bemutatója, részt vesz: Csernik Pál Szende mesemondó, lábbábos, Csomortáni Gál László képzőművész, moderátor: Sántha Attila író, szerkesztő; 14 órától Az igazi Ady – Ady Endre élete tabuk nélkül, részt vesz: Imre Zoltán történész, antropológus, az Ady Endre Emlékmúzeum igazgatója, moderátor: Dénes László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöki irodájának sajtófőnöke; 15 órától Báró Bornemissza Elemérné Szilvássy Carola Kendőzetlen feljegyzések Kolozsvárról című könyvének bemutatója, részt vesz: Molnár-Bánffy Kata kommunikációs szakember, a Carola Egyesület elnöke és Szebeni Zsuzsa, a Balassi Intézet – Magyar Kulturális Központ sepsiszentgyörgyi igazgatója. A Szépmíves Kiadó gondozásában megjelent kötet Báró Bornemissza Elemérné Szilvássy Carola irodalmi hagyatékát teszi közzé, amelyet Szebeni Zsuzsa rendezett sajtó alá és látott el bevezetővel. A novellákat és verseket levelekből, naplóbejegyzésekből és visszaemlékezésekből építkező életrajzi összefoglaló előzi meg.

MAGYAR TEÁTRUMI TÁRSASÁG. A sátorban ma 19 órától a Magyar Cirkusz és Varieté produkciója. Szombaton 18 órától Ádám és Éva naplója – a Zentai Magyar Kamaraszínház előadása.

KRIZA JÁNOS SÁTOR: ma 19 órától PutriPop-koncert, 20.30-tól „Szalonna” és bandája + adatközlő zenészek (Szászcsávás – 2 fő, Magyarpalatka – 2 fő, Kalotaszeg – 3 fő), 22.30-tól Esti mulatság: Sorbán Enikő, Sikentáncz Szilveszter + ifj. Zsuráfszky Zoltán, Tokos Zenekar, erdélyi hagyományőrző zenészek, Pál István „Szalonna”, Ürmös Sándor, Zurgó együttes. Szombaton 20.30-tól folytatódik az Esti mulatság.

CSŰR: ma éjféltől Tusványos 30 Mix, DJ Szabó László és DJ Radnai Péter. Szombaton DJ Golyó.

Részletes program a tusvanyos.ro honlapon.

Orbaiszéki Forgácsfesztivál

Kovászna központjában július 28-án, vasárnap újra megszervezik az Orbaiszéki Forgácsfesztivált, amely térségi identitáserősítő rendezvényként indult útjára tavaly. A rendezvény a 2019-es év kiemelt kulturális programja, Kovászna Város Helyi Tanácsának támogatásával.

A program: 10 órától fúvószenekarok előadásai: Ferencz Ernő Református Fúvósegyesület (Barátos), Ifjúsági Fúvószenekar (Zágon), Nemere Fúvószenekar (Lécfalva) és Kovászna Város Ifjúsági Fúvószenekara; 12 órától huszárfelvonulás; 12.15-kor székelykapu-avatás a sétatéren; 13 órakor megnyitó a színpadon, majd huszártoborzó; 14 órától népdalok és néptáncok: Nemere Néptáncegyüttes (Lécfalva), Gyöngyharmat Néptáncegyüt­tes (Zabola), a Horn Dávid Általános Iskola és a kommandói ifjúság ünnepi műsora, a Kőrösi Csoma Sándor Líceum diák­jai­nak fellépése, a zágoni Szikrák előadása; 16 órától a Kocséri Népkör ün­nepi műsora (Zágon testvérte­lepülése); 16.30-tól a Pápai Vad­virág néptáncegyüttes (Ko­vászna testvértelepülése); 16.50-től a helyi Recefice, Pitypang, Vizitke néptáncegyüttesek; 17.20-kor a Pápai Vadvirág Néptáncegyüttes; 18.30-tól István Ildikó és barátai – koncert és táncház a részt vevő néptánccsoportokkal; 21 órától 100 Folk Celsius-koncert. A színpadi előadásokkal párhuzamosan egész nap népi mesterségek bemutatója, tevékenységek gyermekeknek a Havadtőy Sándor Cserkészcsapat vezetésével, filmvetítések, hagyományos termékek vására, székely konyha.

Kiállítás

A sepsiszentgyörgyi Guzsalyas Alapítvány XXXIV. Nyári Kaláka Kézműves- és Alkotótáborában készült kézműves termékekből – tűzzománc, bőrdíszmű, kerámia, nemez, fonott kosár – kiállítás nyílik szombaton 20 órakor a Benedek-mezei táborban.

Zene

Az Ütős nyár Sepsiszentgyörgyön! programsorozatban ma 19 órától a magyarországi SzájArt Project beatboxformáció lép fel a főtéri kőszínpadon. A trió tagjai: Dömötör Tamás, Szondi Péter és Simon Krisztina. A SzájArt Project műsorában összeolvad a klasszikus alap és a könnyűzene, egészében a capella produkciót adnak elő, csak merjünk hinni a fülünknek, hogy azokat a nem e világi hangokat valóban emberi szájmozgások képezik. Közben a Plugor Sándor Művészeti Líceum diákjai élőszobros performance-szal nyújtanak látványélményt.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész moziban ma: 16.30 órától Az oroszlánkirály – amerikai családi kalandfilm, román felirattal; 16.45-től A kis kedvencek titkos élete 2. – amerikai animációs kalandfilm, 86 perc, 3D, román szinkronnal; 18.30-tól Kettős életek – francia romantikus vígjáték, 108 perc – román felirattal; 18.45-től Pompon klub – angol vígjáték, 90 perc, magyar szinkronnal; 20.30-tól Csekély esély – amerikai vígjáték, 120 perc, magyar szinkronnal; 20.45-től Anna – francia akcióthriller, román felirattal.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön mától csütörtökig naponta 20–8 óráig a Mihai Viteazul tér 3. szám alatti Hygea (telefon: 0267 351 057, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); szombaton és vasárnap 8–12 és 16–20 óráig a Nicolae Iorga utca 20. szám alatti Sensiblu (0267 312 049); Kézdivásárhelyen vasárnapig a Gábor Áron utcai Ambrózia (0267 360 608), hétfőtől a Dózsa György utcai Ambrózia; Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 313 513), 8–16 óráig és vasárnap 8–14 óráig a Farmacom (0267 340 914); Baróton szombaton 9–13 óráig a Hermann (0729 935 431) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön szombaton és vasárnap 10–12 óráig a Sport utca 3/1/I/1. szám alatti Oral Care fogászati rendelőben (telefon: 0267 708 465) és Fazakas Szabolcs fogorvos magánrendelőjében a Grigore Bălan tábornok út 30/65/1. cím alatt 9–24 óráig (telefon: 0744 857 743) fogadják a sürgősségi eseteket.

Röviden

FEJLESZTŐFOGLALKOZÁS. A Gyulafehérvári Caritas játékos fejlesztőfoglalkozásra vár 9–12 éves gyermekeket a székhelyére (Kós Károly út 11. szám) jövő héten is. A tevékenység hétfőtől péntekig naponta 10–14 óráig zajlik, a részvétel ingyenes. Érdeklődni, jelentkezni a 0735 735 173-as telefonon lehet.

NAGY IMRE SORSA. A Kovászna Megyei Volt Politikai Foglyok Szervezete a sepsiszentgyörgyi Beör-palotában levő emlékházban Nagy Imre nem mindennapi sorsát a Nagy Imre Társaságtól kölcsönkapott képes táblákon mutatja be. Minden pénteken 10–12 és 17–19 óráig, hivatali szolgálatuk idején várják a csoportos vagy egyéni látogatókat, de bejelentés alapján máskor is az érdeklődők rendelkezésére állnak. Telefon: 0726 237 944.

MOZGÁSMŰVÉSZET. Sepsiszentgyörgyön a Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában ma 19 órától társasági tánc. Telefon: 0722 233 774.

ÁRAMSZÜNET. Ma 9–14 óráig Sepsiszentgyörgyön a Váradi József utca 85. számtól felfelé tartó szakaszán áramszünet lesz az utcai hálózaton végzett munkálatok miatt.

IVÓVÍZ. A Közüzemek Rt. július 29-én, hétfőn 8–19 óráig javítási munkálatok miatt felfüggeszti az ivóvíz-szolgáltatást Sepsiszentgyörgyön a Sport utcai 13-as, 14-es tömbházban és a 15-ös tömbház A, B és C lépcsőházai­ban, az 1918. december 1. úti 12-es tömbház B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L és M lépcsőházaiban, a 18-as tömbház E, F, Ja, Jb, K, L, N és O lépcsőházaiban, a 15-ös tömbház D, E, F, L és M lépcsőházaiban, illetve az ott található kereskedelmi egységeknél, valamint a Sport utca 2/A és 2/B szám alatt.

ÚTLEZÁRÁS. A vasárnapi autós gyorsulási verseny miatt 12 és 19 óra között lezárják a forgalom előtt a 112-es megyei út egy 201 méteres szakaszát Illyefalva előtt. A zárlatot óránként 10 percre feloldják.