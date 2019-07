Guzsalyasék kézműves tábora újdonságokkal

A tábor vasárnaptól vasárnapig tart. Guzsalyasék táborainak fénypontja a szombat esti tárlat, nyolc órakor a tanoncok kiállítják a hét folyamán készült alkotásaikat. Ilyenkor nemcsak egymás munkáit szemlélik, hanem rokonok, barátok és érdeklődők is érkeznek a városból, de még távolabbról is. Eddig is zsúfolásig megtelt a kiállítótér, ezúttal gondban lesznek a szervezők, hisz újabb műhellyel gazdagodott a rendezvény, és ott is nagy térfogatú tárgyak készülnek. A kosárfonásról van szó, melyet Tóth-Birtan Tinka oktat. A tanoncok két csoportban – haladók és kezdők – szorgalmasan tekerik, fonják a vesszőt, és egyre-másra készülnek a kerek, ovális, illetve négyzetes kosarak.

Sokat dolgoznak a fazekasok, őket Máthé-Szentkirályi Imola irányítja. A hét első felében elkészült tárgyakat ki is égetik, úgy kerülnek kiállításra, míg utóbbiak égetés előtti állapotban. Egész nap forog a korong, s díszítik, írókázzák az edényeket. A teraszon a fazekasok szomszédjai a bőrművesek Szász Judit Sóváradon élő dánfalvi kézművesmester vezetésével. Az idei téma szaknyelven a kloccolás, ami egyfajta kaptafázásnak felel meg: a nedves bőrt valamilyen tárgyra ráhúzzák, hogy átvegye alakját. Ezen kívül ki-ki választott tárgyát készíti, szabja, lyukasztja, varrja, fonja.

A pavilonban a már említett kosárfonókon kívül szép számban vannak tűzzománcosok. Őket ezúttal is Csókási Katalin Nóra szegedi zománcműves szaktanár irányítja. Különböző technikákkal ékszereket készítenek, újdonság, hogy ezúttal kereskedelemben kapható zománcozott tárgyakat is díszítenek iszapzománccal.

A sátorban a nemezesek gyúrják a gyapjút Kolozsi Ildikó felügyelete alatt. Ebben a műhelyben is találkozhatunk újdonsággal. Az ausztrál merinói gyapjút gézzel és selyemmel kombinálva dolgozzák fel. Mellényeket és kabátokat készítenek. A szabásban és varrásban nagy segítségükre van Vargyasi Melinda vendégoktató.

További műhelyt alkotnak a gyermekek. Guzsalyasék gyerektábora két hete zajlott, ezúttal ifjúsági és felnőtt-tábort tartanak, de a résztvevők gyermekei számára foglalkozásokat szerveznek Benkő Éva vezetésével. Játszóházas kézműves foglalkozásokat tartanak, népi gyerekjátékokat játszanak. Szemmel láthatóan igen élvezi a majd’ tucatnyi csemete az együttlétet. A felnőttekkel együtt van jelen a műhelyekben az a tizennyolc 14 és 28 év közötti ifjú, akik részvételét a Bethlen Gábor Alap támogatja. Köztük is, mint az egész táborban, vannak vissza­térők és újak is.

Esténként változatos programot szerveznek. Hétfőn hatalmas tábortüzet raktak, mellette Benkő Éva népmeséket mondott a gyermekeknek. Kedden Vargyasi Levente operatőr, filmrendező bemutatta Kinda István néprajzkutató muzeológussal közösen készített legutóbbi dokumentumfilmjét, a Kerekesek címűt, mely egy kihalóban lévő népi mesterségre hívja fel a figyelmet a zabolai Gál József kerekesmester és Bende Tibor kovácsmester szereplésével.