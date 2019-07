Bizony sokszor bebizonyosodik: igaz a mondás, hogy egyetlen jótett sem marad büntetlenül, avagy jótett helyébe jót soha se várj! Ilyesmire példa az is, ami múlt vasárnap történt, amikor is egy vízimentő árgus szemekkel figyelte a fekete-tengerparti Costineşti-en a hullámokba merészkedő fürdőzőket, megelőzendő a bajt, mert a partszakaszon erős volt az áramlás, ami elsodorhatta vona őket. A vízimentő bekiabált egy hölgynek, hogy azonnal jöjjön ki a vízből, mert bajba kerülhet.

Ekkor egy 19 éves marokkói ifjú titán odarohant a hivatását teljesítő 43 éves hullámlovaghoz, és felelősségre vonta ezért. A helyzet odáig fokozódott, hogy a lovag megütötte a vízimentőt. Nem jó, ha az ember túl lelkiismeretesen végzi szolgálati feladatait, mert ezzel ki tudja, milyen bonyodalmat okoz. Hátha a marokkói éppen szakítani akart barátnőjével, és abban reménykedett, hogy a hölgyet elsodorja az áramlat, és akkor nem kell majd kellemetlen magyarázatokba bocsátkoznia. És ebbe avatkozott be feleslegesen a vízimentő. Tavaly egy 60 éves bukaresti ügyvéd feljelentett három vízimentőt és egy rendőrt, mert 2016. augusztus 22-én, amikor a háborgó tenger miatt lobogott a fürdést tiltó piros zászló, fulladásveszélyre hivatkozva kiszedték a hullámokból. Az ügyvéd úr azzal vádolta „megmentőit”, hogy erőszakosan léptek fel ellene, és megfosztották szabadságától. Ezért fejenként 10 000 eurós kártérítést követelt. Azt állította, hogy ő nagyon jól úszik, és csak a napi kétórás úszóadagját akarta letudni. (Különben akkor nap a mangáliai partszakaszon többen is vízbe fúltak.) Ezek után bármelyik öngyilkosjelölt beperelheti megmentőit, hogy azok akadályozták őt szabad akaratában, és még kártérítést is követelhet.

A figyelmeztetéseket sokan személyes sértésnek veszik, és fittyet hánynak arra. Aztán ha megtörténik a baj, akkor már azt kezdik keresni, hogy ki volt a hibás a történtekért.

Pár évvel ezelőtt a Balatonon nyaraltunk. Egy szép nyári napon elkezdett borulni nyugaton az ég. Villogtak is körben a parton a figyelmeztető fények. A partról elmentünk a szálláshelyre, és fél óra múlva kitört a vihar. Egy fürdőző vízbe fulladt, és utána három napig azzal foglalkozott a média, hogy nem volt megfelelő a viharjelzés. Az elsőfokúnál percenkét 45-ször villannak fel a fények, és erős vihar közeledtével, másodfok esetén (60 km-en felüli szél esetében) 90-szer. De ki tud ilyen gyorsan számolni? Mert nem elég látni, hogy elsötétedik a horizont, a távolban dörög, és vihar előtti csend van, majd fújni kezd a szél. A fürdőző nem azt nézi vagy látja, hanem azt számolja, hogy hányszor villannak fel a figyelmeztető fények. Aztán ha netán erőszakkal vonszolják partra, mint a bukaresti ügyvéd urat, akkor kártérítést is követelhet, és jobbik esetben még meg is nyeri a pert.

Múlt héten történt a Radnai-havasokban, hogy egy Romániába fülig szerelmes és Nagybányára költözött belga állampolgár két besztercei haverjával a hegyekben motorozott. A motorzajtól megijedt két, szekér elé fogott ló, és felborították a lóvontatású járművet. A balga belga, motoros barátai figyelmeztetése ellenére, odament a szekeresekhez bocsánatot kérni és esetleg kártérítést fizetni a történtekért a két borgói juhásznak, akiket különben ismert, mert korábban még sajtot is rendelt tőlük. A juhászok nekiestek, és majdnem halálra verték. (Nesze neked, bocsánatkérés!) A motoros barátai kihívták a rendőrséget, akik most nemcsak a verés, hanem fogva tartás miatt is nyomoznak, mert a verekedők nem voltak hajlandók csak úgy elengedni áldozatukat, hanem 500 euró kártérítést is követeltek az eltörött szekérrúdért.

Cselekedetéért akár büntetésben is részesülhet a jót akaró, mint ahogy az Amerikában megtörtént, ahol apuka autózott fiacskájával, amikor a gyerek kiugrott a kocsiból, és a közel levő szakadék felé szaladt. Az apa utánaeredt, megmentette a gyereket, viszont a kocsi a szakadékba zuhant. Jött a rendőr, és megbüntette 50 dollárra azért, mert nem húzta be a kéziféket. Aztán 60 dolláros bírsággal is sújtotta, mert nem tudta bemutatni a kocsi papírjait, mivel azok a lezuhant autóban voltak. Az apa felháborodottan kérdezte, hogy ha behúzza a kéziféket, és azalatt a fiú a szakadékba esik, akkor mi lett volna? Hát – válaszolta a rendőr – börtönbe kerül kiskorú veszélyeztetése miatt.