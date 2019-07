Családi kalandpark létrehozását tervezi Sepsiszentgyörgy önkormányzata egy tulajdonát képező, közel 13 hektáros területen a város szomszédságában. A 4,7 millió euró értékű beruházásra vonatkozó határozattervezet a városháza honlapján érhető el és július 29-ig véleményezhető is.

A Sugásfürdő és a megyeszékhely közötti területen az önkormányzat szórakoztatási és oktatási jellegű, a sportolást is lehetővé tevő, a turizmus fejlesztését egyaránt szolgáló szabadidős létesítmény megépítését tervezi, mely az egész család számára kínál majd különféle programokat. A tervezet szerint a kalandparkot a legújabb technológia felhasználásával alakítják ki, emiatt is egyedinek számít majd az országban, kivitelezésére pedig 16 hónapot szánnak.

A parkban 1,5 hektáros területen építik fel a világ híres épületeinek és műemlékeinek 3D-technológiával elkészített miniatűr mását, a Gulliver City kisváros becsült költsége 350 ezer euró. A naprendszer megismerését ugyancsak korszerű technológiák alkalmazása révén teszik lehetővé, a látogatók az óriási méretű bolygók közt sétálhatnak, miközben az élményt teleszkópok és egy felszállásra kész űrhajó is fokozza majd. A modern kétszintes főépületben ajándékbolt, játékterem, vendéglő és egy tó fölé emelt bár, illetve korszerű mozi is helyet kap, melyben a repülés érzését is megtapasztalhatják a nézőtéren ülők. Az önkormányzati ismertető szerint a többfunkciós ingatlan kivitelezésére 1,8 millió eurót fordítanak majd. A park másik vonzereje az 1 km hosszú bobpálya lesz, emellett virtuális utazást biztosító szafaribusz, játszótér, valamint kötél- és tiroli pályák, mászófalak várják a különböző korosztályú látogatókat.

A tervezet szerint a Family Adventure Park névre hallgató létesítmény révén 21 munkahelyet hoznak létre, főszezonban – áprilistól augusztusig – pedig további 16 időszakos alkalmazottat foglalkoztatnának. Első évben mintegy 100 ezer látogatóra számítanak, és úgy becsülik, ez a szám évente tíz százalékkal nő majd. A belépőjegyek ára 15 és 25 lej között alakul, az első évre 5,3 millió lejes bevétellel számol az önkormányzat honlapján olvasható bemutató.