Négy felszólítás Brüsszelből

Egy nap alatt négy felszólítást kapott Románia az Európai Bizottságtól azért, mert bizonyos területeken nem alkalmazta az Európai Unió kötelező érvényű irányelveit. Három felszólítást más államoknak is kiküldtek, egy azonban csak Bukarestnek szól. Az érintett tagállamoknak két hónapon belül válaszolniuk kell, s ha ezt elmulasztják, az EB kötelezettségszegési eljárást indíthat, és az Európai Unió Bíróságához is fordulhat.

Az első felszólítás szerint Románia (és hat másik tagállam) nem alkalmazta a gyermekek szexuális bántalmazása, szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia elleni küzdelemre vonatkozó uniós szabályokat. Az EB közleménye szerint az Európai Unió (EU) szigorú szabályozása szerint Európa-szerte büntetni kell az efféle visszaéléseket, amelyek elkövetőit súlyos szankciókkal sújtja, ugyanakkor biztosítja a gyermekáldozatok védelmét, legfőképpen pedig támogatja az ilyen bűncselekmények megelőzését. Az irányelv a gyermekek online szexuális zaklatása elleni küzdelemre irányuló különleges intézkedéseket is tartalmaz. A közlemény megjegyzi, hogy az új intézkedések végrehajtásával szinte minden tagállam késlekedett, mivel az irányelv rendkívül átfogó.

A második felszólítás húsz tagállamnak szól, és a tűzfegyverekre vonatkozó új uniós szabályok hazai törvényekbe való beiktatását kéri.

A harmadik felszólítást csak Romániának címezték, és az áll benne, hogy Bukarest nem törölte el a tagállamok közötti földgáz-kereskedelmi korlátozásokat a belső földgázpiacra vonatkozó uniós szabályoknak megfelelően, noha erre már 2014 júliusában is felkérték. A román parlament nemrég ugyan módosította az energiatörvényt, de az EB szerint a jogszabály továbbra is tartalmaz egy, az uniós jogot sértő előírást: mivel arra köte­lezi a romániai termelőket, hogy a hazai piacon való értékesítést részesítsék előnyben, indokolatlan akadályokat állít a romániai gázexport elé. Az EU végrehajtó testülete most ezen akadályok felszámolá­sára ­szólítja fel Romániát.

A negyedik felszólítás az 112-es segélyhívószámra és az uniós kiberbiztonsági szabályokra vonatkozó kötelezettségek betartására szólít fel, és 15 tagállamnak küldték el. Itt három különböző területen figyelik a mulasztásokat, ezek közül Románia kettőben érintett: a hálózati és információs rendszerek biztonsági elő­írásainak gyakorlatba ültetésével maradt el, és nem lépett fel az indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással szemben.