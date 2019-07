A mezei utak rendbetételével is foglalkozik a barátosi községháza. Kis Attila alpolgármester érdeklődésünkre elmondta: jelenleg a barátosi vasútállomás közelében lévő utakon dolgozik egy bérelt útgyalu. Ha az idő is engedi, egy héten belül elvégzik a munkát.

Kövezésre nincs lehetőségük, de az útgyaluval el tudják egyengetni a mezei utakat. A munkálat így is 25 000 lejbe kerül, az összeget saját költségvetéséből biztosítja a polgármesteri hivatal – részletezte az alpolgármester. Községszinten – Barátoson, Orbaiteleken és Pákéban – mintegy hetven kilométernyi mezei utat tartanak nyilván. Ebből most negyven kilométert tesznek rendbe. Orbaiteleken befejezték, most Barátoson dolgoznak, következik Páké is. Az elöljáró elmondta: a község lakói számára kiemelten fontos a mezőgazdálkodás, így elengedhetetlen, hogy az erőgépek a függesztett vagy vontatott eszközökkel jó körülmények között haladhassanak a mezei utakon. A gabonák betakarítása idején az arató-cséplő gépek számára is lényeges, hogy jó úton, gyorsan haladhassanak a munkavégzés helyszínére.