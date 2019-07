Gyermekeket ijesztett meg a medve

A sajtóiroda Borboly egy nyilatkozatát is közzéteszi, amelyben a tanácselnök megismétli, hogy gyermekre támadott a medve, s a környezetvédelmi minisztériumot okolja a medvék által okozott károkért és emberi sérülésekért. Néhány órával később a Székelyhon portál pontosított: a medve nem támadott gyermekre, csak elfutott előttük, amikor a juhokat kergette az udvaron.

A csíkzsögödi Natúr lakóparkban a Székelyhon beszámolója szerint szerdán késő este is járt egy medve, és egy juhot meg is ölt, noha a terület – ahol több állatot is tartanak – villanypásztorral körbe volt kerítve. A károsult gazda jelentette a kárt az önkormányzatnak és a vadásztársulatnak, és elmondta, hogy tart az állat visszatérésétől. Ez péntek reggel meg is történt. Az egyik lakó, Keresztes Olivér elmondta: a medve ezúttal is juhokat akart ölni, és miközben az állatokat kergette az udvaron, az ott levő gyerekek előtt is elfutott, alaposan rájuk is ijesztett, de nem támadta meg őket. Az eset miatt azonnal riasztották a csendőröket, akik végül petárdával kergették el a nagyvadat.

Tegnap hajnalban Tusnádfürdőn is medveriadó volt: a RO-Alert telefonos figyelmeztető rendszer 4 órakor azzal ébresztette a tusványosi táborban és a közelben lakókat, hogy medve ólálkodik a vasútállomás környékén, lehetőleg maradjanak otthon. Tusványoson négy vadőr teljesít szolgálatot, és a szervezők arra kérik a táborlakókat, hogy azonnal értesítsék valamelyiküket, ha medvét látnak.