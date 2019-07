Sok a kiskorú anya

A szervezet tájékoztatása szerint 2018-ban ugyan kissé csökkent a tizenévesen szülő anyák száma, de a helyzet továbbra is aggasztó. A 15 év alatti anyák száma 2017-ben 743, 2018-ban 674 volt, a 15 és 19 év közötti kismamák száma pedig tavalyelőtt 18 173-ra, tavaly 17 307-re rúgott. Az Országos Statisztikai Intézet (nem végleges) adatai szerint 19. évük betöltése előtt 12 906-an szülték meg első gyermeküket. 3657-en még a második, 673-an a harmadik, 63-an a negyedik, heten az ötödik és egy anya még a hatodik gyermek születésekor sem töltötte be a 19. életévét. A 15 évnél fiatalabb kismamák csecsemői közül 79-nek van 20 évnél fiatalabb apja, a 15 és 19 év közötti anyák kisbabái közül 2120-nak, de arra is van példa ugyanebben a kategóriában, hogy az apa 65 évnél idősebb. A 15 év alatti kismamák 65 százaléka, a 15 és 19 év közötti anyák 67 százaléka él vidéki környezetben.

A kiskorú anyák gyermekei mind szociális, mind egészségi szempontból veszélyeztetettek, sokszor koraszülöttek, és gyakori az is, hogy a terhességet nem kísérte orvos – hívja fel a figyelmet Gabriela Alexandrescu, a Mentsétek meg a gyermekeket szervezet elnöke, hangsúlyozva, hogy a tinédzser anyák gyakran hátrányos helyzetű közösségekből származnak, nem kapnak állandó és megfelelő orvosi ellátást, ezért a született kisbabák körében nagy a csecsemőhalandóság, az életben maradók pedig sokszor rossz társadalmi és gazdasági körülmények között nőnek fel.