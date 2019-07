Sorozatgyilkos Caracalban

Az Olt megyei Caracal városban történt eset az egész országot megdöbbentette. Egy 66 éves, autószerelőként és taxisként is dolgozó férfi szerdán elrabolt egy autóstoppoló 15 éves lányt, akinek ugyan csütörtök délelőtt háromszor is sikerült felhívnia a segélyhívó számot és több támpontot is közölnie hollétéről, de a hatóságok túl későn azonosították a helyszínt – emiatt a rendőrök a speciális távközlési szolgálatot (STS), az pedig a rendőröket okolja –, és a rendőrök csak péntek hajnalban, 19 órával később hatoltak be a házba. Állítólag négy órát csak a házkutatási engedélyre vártak.

Amikor végre bementek, kegyetlen látvány fogadta őket: fagyasztott emberi húst és elégetett emberi csontokat találtak egy mellékhelyiségben. Megtalálták a lány ékszereit és ruháit is, és mivel áprilisban ugyanazon a környéken egy 18 éves lány is eltűnt, a hatóságok feltételezik, hogy ő is a férfi áldozata lett.

Az elnöki hivatal közleménye szerint Iohannis felháborodását fejezte ki amiatt, hogy a hatóságok képtelenek voltak megmenteni a lány életét, ezért átfogó vizsgálatot és szigorú büntetést kért. Megszólalt Viorica Dăncilă kormányfő is, aki a helyszínre küldte a belügyminisztert és gyors kivizsgálást ígért; az Olt megyei rendőrség vezetőjét máris leváltották. A gyanúsított mindent tagad.