Iohannis is felelős

„Iohannis elnök jó ember, de szeretném tisztázni, hogy annak a politikai osztálynak a képviselője, amely ebbe a helyzetbe hozott minket: négymillió román él Románián kívül, mert harminc éven át a teljes politikai osztály, egyik és másik oldal is anélkül működött, hogy kapcsolatban lett volna a közösséggel” – jelentette ki tegnap Dan Barna, az USR–PLUS szövetség államfőjelöltje.

Azt is elmondta, hogy ő maga a legutóbbi elnökválasztáson Iohannisra szavazott. Barna szerint az idei elnökválasztáson Nagyszebenben lesz a legkeményebb megmérettetés, mert ez az első alkalom, hogy két jelölt is ebből a városból származik. A jogász végezettségű Dan Barna is Nagyszebenben született.