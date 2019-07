Nyári bobpályát építenének Kovásznán

Következő írásunk

2019-07-27: Közélet - Demeter Virág Katalin:

Politikai döntés született a Beke–Szőcs-ügyben, amelynek célja a romániai magyar közösség megfélemlítése – ezt az egybehangzó véleményt fogalmazták meg tegnap Tusványoson a témával foglalkozó beszélgetés meghívottjai. A Beke István és Szőcs Zoltán egy éve börtönben című előadásra sokan voltak kíváncsiak, tinédzserek és idősek, a kézdivásárhelyi elítéltek családtagjai, magyarországi politikusok is figyelemmel követték a Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke, Bajkai István, a Fidesz–KDNP országgyűlési képviselője, Fejér László Ödön RMDSZ-szenátor, valamint Kulcsár-Terza József, a Magyar Polgári Párt parlamenti képviselője beszélgetését a székelyföldi terrorperről, az elítéltek helyzetéről, a további cselekvési lehetőségekről. A 30. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor mai zárónapján Orbán Viktor is jelen lesz, a nagyszínpadon 10.30 órakor kezdődik a Tusványos harminc! Egy a tábor! című beszélgetés, amelyen a magyar miniszterelnök mellett Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke, valamint Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke is részt vesz.