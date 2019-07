Balla Ede Zsolt tíz éve foglalkozik szakrális földrajzkutatással. Ahogy az Oltáron az Olt című könyvének előszavában írja: a szakrális földrajz „a tér szentségével, a helyek minőségével és a Teremtés élő egészként való kezelésével foglalkozik”. Egységként látja a világot, amely nemcsak fizikai, hanem lelki és szellemi vonatkozásban igazodik a kozmikus rendhez. A szakrális földrajz a szerző szerint segít megtalálni helyünket a világban. Az embert három összetevő alkotja: teste, lelke és szellemisége, és csak akkor tud létezni a világban, ha mindhárom síkon egészségesen mozog. A mai világ azért szenved, mert ebből a háromból a lelket kiveszik; nagyon nagy szellemi tudással rendelkezhetünk, ma már interneten, könyvtárakban gyakorlatilag hozzá lehet férni bármihez, ez viszont nem elégséges, ha a lelkiséggel nem foglalkozunk.

Ugyanez a helyzet saját népi hagyományainkkal és épített örökségünkkel is, ha nem ismerjük meg azt a lelkiséget, amely létrehozta templomainkat, amely megálmodta őket, akkor képtelenek vagyunk megérteni, hova születtünk és mi a dolgunk a világon. Ezért kezdett a szerző a szakralitással is foglalkozni: folyton kutatja Székelyföld kitüntetett helyeit, olyanokat, amelyek lelki szempontból is fontosak számunkra, legyen az egy épített környezet vagy egy különleges helyszín, ahol a lélek érzi azt, hogy ott több van annál, mint egy fizikai természeti környezet. Számos lelki érték gazdagítja Székelyföldet, és ezekkel tisztában kell lennünk ahhoz, hogy ténylegesen egészségesebb, boldogabb és jobb életet tudjunk itt élni. Az oltáron az Olt című könyvben a szerző folytatja azt a gondolatsort, amelyet a szent helyekről és azok rendszeréről kezdett feltárni előző könyvében, A szent Földünk rajza című művében. Az új könyv rajzokat és légi felvételeket is tartalmaz, hogy rálátásunk legyen a dolgokra és jobban felismerjük az összefüggéseket.

A lélek szimbóluma a víz, vízben születik az élet. A Kárpát-haza telis-tele van szenteltvizekkel, olyan gyógyforrásokkal, fürdőkkel, folyókkal, amelyek tanítással, üzenettel bírnak számunkra. Az Olt folyó egy kitüntetett víz itt, a Kárpát-medencében. A könyv végigköveti a szent helyeket az Olt forrásától a torkolatig, különböző régiók és tájegységek csoportosításával. A szerző kitér a szakrális fürdőzés fontosságára is. Balla Ede Zsolt néze­tében az Olt egy beszédes név, mert szomjúhozást, perzselő tüzeket, vágyakat olt, kiolthatja magát az életet, áradása az oltár és az oltalom. „Az Olt old, felold, megold, kiold. Engedjük, hogy az oldás áldássá váljék bennünk” – hangsúlyozza.