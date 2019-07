Súlyos tévedés, hogy az Európai Unió közös migrációs politikát akar kialakítani, a tagországoknak jogot kell formálniuk arra, hogy önállóan döntsenek jövőjükről, beleértve a migrációs politikájukat is – mondta a magyar közmédiának tegnap Tusnádfürdőn Douglas Murray brit író, politikai kommentátor, a 30. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor egyik meghívottja.

Murray rámutatott: az EU felelőtlen volt a külső határvédelemmel kapcsolatos politikájában, a tagállamok magukra hagyták Görögországot és Olaszországot, nem osztoztak velük a migrációs terheken. Németország egyoldalú döntéseket hozott, teljesen figyelmen kívül hagyva más országok, például Magyarország aggodalmát.

A bevándorlásról, az identitásról és az iszlám térhódításról szóló, magyarul is megjelent, Európa furcsa halála című könyv szerzője szerint a migráció a jövőjüket befolyásoló kihívásokkal állítja szembe az európai országokat. Úgy véli: az EU tagállamainak óvatosaknak kell lenniük az országukba érkezőkkel kapcsolatban.

Az angol publicista szerint nincs egységes európai jövő, a tagországok jövője azon múlik majd, hogy kormányaik milyen döntéseket hoznak. Rámutatott: egy vakmerő, tömeges bevándorlást lehetővé tevő politika problémákat okoz a társadalomnak. Erről nyíltan kellene beszélni, márpedig az utóbbi évtizedekben nem folyt a migrációról őszinte vita Európában – tette hozzá.

Murray szerint az európai országok jövője gyökeresen különbözhet egymástól annak függvényében, milyen kormányuk van és az milyen döntéseket hoz. Úgy vélte: eltérő jövő vár Dániára és Svédországra, mint ahogy Franciaország és Magyarország jövője is különbözni fog, mert kormányaik különböző döntéseket hoznak. A publicista szerint nem arról van szó, hogy Európának „szívtelennek” kell lennie vagy teljesen be kell zárkóznia, de tudomásul kell vennie: nem mentheti meg az egész világot azáltal, hogy meghív mindenkit a kontinensre. Hozzátette: Nyugaton hatalmas demokráciahiányt tapasztal ebben a kérdésben. Mint mondta, ott is félnek a migrációtól, de ezt a közbeszéd igyekszik elhallgatni. Rámutatott: a migrációt ellenző kelet-közép-európai országok kormányai kétségtelenül választói felhatalma­zással rendelkeznek, és ha ezek a kormányok azt teszik, amit a választóik kérnek tőlük, akkor nem mondhatják a nyugatiak, hogy ez egy illegitim álláspont.

Murray szerint a migráció nagyon megosztja Európát. „A kelet-közép-európai országok azt mondják, láttuk, mi történt Nyugat-Európában, nem akarunk ugyanúgy járni. Van, aki elfogadja ezt Nyugaton, van, aki nem, de szerintem teljesen észszerű álláspont” – sommázta a Tusványosra meghívott brit publicista. (MTI)