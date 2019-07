A László Csaba irányította Sepsi OSK harmadik idénybeli mérkőzésén is döntetlent játszott. A piros-fehérek a Medgyesi Gázmetán vendégeként megszerezték első góljukat az élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban, a néhány napja szerződtetett Goran Karanović a második félidőben kapott lehetőséget, majd fejesével egyenlített csapata, amely továbbra is veretlen.

A vendégeknél kezdőként kapott lehetőséget a napokban leigazolt szlovák Peter Gál-Andrezly, valamint csereként lépett pályára a svájci Goran Karanović. A házigazdáknál nem volt a kispadon Edward Iordănescu vezetőedző, aki egészségügyi problémákkal küszködik, viszont Nasser Chamed neki ajánlotta a rúgott gólt. A mérkőzés kezdetekor meleg volt, és a pár száz fős hazai tábort túlharsogta a népes Székely Légió.

Az időjárási körülmények ellenére jó iramú, gyors első félidőt játszottak a csapatok, mindkét együttes beadásokkal igyekezett zavarba hozni ellenfele védelmét. Az első negyedórában a piros-fehérek három nagy helyzetet is kihagytak, előbb Nicolae Carnat lövését, majd Hrvoje Barišić szöglet utáni erős fejesét védte Răzvan Pleșca, a 13. percben pedig Yasin Hamed lövésénél a kapufáról pattant vissza a labda.

Válaszul a Szeben megyei gárda a tizenhatos vonalon kívülről próbálkozott, mert a beadásokat a háromszéki védelem folyamatosan tisztázta. A 20. percben Chamed távoli lövését Niczuly Roland bravúrral szögletre tolta, viszont a 34. percben a kézdivásárhelyi kapus is tehetetlen volt, Chamed egy csellel átverte a védőt, majd lövése 16 méterről a keresztlécről a kapuba vágódott (1–0). A szünethez közeledve a Gázmetán játszott mezőnyfölényben, Ely Fernandes kétszer is helyzetbe került, viszont mindkét alkalommal pontatlan volt.

A második félidőben is Chamed jelentette a legnagyobb veszélyt a vendégek kapujára, előbb kapásból küldte fölé, ezt követően pedig a szabadrúgását Niczuly hárította. Az 54. percben Gabriel Vașvari szélről laposan csavarta kapura a megítélt szabadrúgást, a labda a medgyesi kapuson és a gólvonalon is túljutott, azonban sem Andrei Antonie játékvezető, sem pedig a partjelző nem látta.

A háromszéki csapat végül a 67. percben a csereként pályára lépő Goran Karanović fejesével egyenlített. A napokban igazolt szerb származású svájci csatár nyolc perccel a beállása után, Carnat baloldali beadását bólintotta a hálóba (1–1). A folytatásban Pleșca kapus Vașvari és Dylan Flores lövését is védte, majd a 86. percben emberelőnybe került a sepsiszentgyörgyi gárda, miután Neluț Roșu megkapta második sárga lapját, viszont László Csaba együttesének már nem maradt ideje újabb találatot szerezni.

László Csaba értékelt a mérkőzés után

„A labdarúgók olyan futballt játszottak, amilyent idegenben kell ahhoz, hogy jó eredménytérjen el a csapat. Tudtuk, hogy a Gázmetán nagyon jó együttes, jól játszanak, és megvoltak a helyzeteik is, akárcsak nekünk. Úgy gondolom, hogy szép gólt szereztek, viszont meg kell említeni, hogy a játékvezető nem fújt le egy szabálytalanságot, amiből aztán indíthatták az ellentámadást. Ezen a szinten a bírók sem követhetnek el ilyen nagy hibákat. A második félidőben taktikát váltottam, Fülöp helyére Velev állt be, viszont a játékvezető ismét nagyot hibázott, nem adott meg egy szabályos gólt, ugyanis Vasvári lövésénél a labda a kapuban volt. Minden nap és minden héten keményen dolgozunk, nem szoktam a bírók tévedéseiről beszélni, mert ők is hibáznak, hiszen emberek, viszont ilyen nagy baklövést nem engedhetnek meg maguknak, a stadionban mindenki látta, hogy az gól volt. A második félidőben jobbak voltunk ellenfelünknél, nyerhettünk volna, azonban előre tekintünk, a következő mérkőzésre figyelünk” – nyilatkozta a vezetőedző.

Liga 1, alapszakasz, 3. forduló: Medgyesi Gázmetán–Sepsi OSK 1–1 (1–0).

Medgyes, Gázmetán Stadion. Vezette: Andrei Antonie (Bukarest). Medgyes: Pleșca – Velisar, Constantin, Larie, Crețu – Rușu, Droppa – Fernandes (Romeo, 63.), Olaru (Popa, 88.), Chamed (Sanoh, 72.) – S. Buș. Vezetőedző: Edward Iordănescu. Sepsi OSK: Niczuly – Ștefan, Barišić, Tincu, Dimitrov – Vașvari – Hamed (Karanović, 59.), Flores (Simonovski, 82.), Gál-Andrezly, Fülöp (Velev, 46.) – Carnat. Vezetőedző: László Csaba. Gólszerzők: Chamed (34.), illetve Karanović (67.). Sárga lap: Olaru (32.), Crețu (53.), Roșu (58., 86.), illetve Fülöp (29.), Flores (68.), Vașvari (87.). Kiállítva: Roșu (86.).

További eredmények: Jászvásári Politehnica–Academica Clinceni 2–0 (gólszerzők: Horșia 47., Bălan 78. – tizenegyesből), FC Voluntari–Astra Giurgiu 1–2 (gsz.: Căpățână 10., illetve Alibec 42., Gheorghe 56.), Kolozsvári CFR–Dinamo 1–0 (gsz.: Omrani 83. – tizenegyesből).

A rangsor:

1. CFR 2 1 0 6–2 7

2. Jászvásár 2 1 0 4–1 7

3. Viitorul 2 0 0 6–0 6

4. Craiova 2 0 0 5–2 6

5. Medgyes 1 2 0 5–3 5

6. Botoșani 1 1 0 6–3 4

7. FCSB 1 1 0 4–3 4

8. Astra 1 1 1 4–4 4

9. Sepsi OSK 0 3 0 1–1 3

10. Târgoviște 0 1 1 2–3 1

11. Voluntari 0 1 2 2–6 1

12. Hermannstadt 0 0 2 3–6 0

13. Clinceni 0 0 3 3–9 0

14. Dinamo 0 0 3 0–8 0

A 4. forduló programja: Dinamo–Academica Clinceni (péntek, 21 óra), FC Botoșani–Medgyesi Gázmetán (szombat, 15.30 óra), Chindia Târgoviște–Kolozsvári CFR (szombat, 21 óra), FC Hermannstadt–Craiova (vasárnap, 18 óra), Sepsi OSK–FC Viitorul (vasárnap, 21 óra), FC Voluntari–Jászvásári Politehnica (hétfő, 18 óra), Astra Giurgiu–FCSB (hétfő, 21 óra).