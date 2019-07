Könyvbemutató Sepsiszentgyörgyön a Vártemplom új gyülekezeti termében július 31-én, szerdán 18 órától Péntek Róbert Bujdos-óra című verseskötetét mutatják be. A könyvbemutatón a költő olvas fel verseiből, de néhány vers megzenésített formában is elhangzik. Szervezők: a sepsiszentgyörgyi református Vártemplom és a Kónya Ádám Művelődési Ház.

Szabadegyetem

A Hagyományok Háza augusztus második hétvégéjén, 9–11-én rendezi első szabadegyetemét Mikházán (Maros megye). Öt helyszínen mintegy félszáz program várja az érdeklődőket. Azért esett a választás Mikházára, mert település az erdélyi magyar kultúra egyik bölcsője: a Felső-Nyárád menti „Szentföld” központjában a ferencesek 1636-ban építették fel első kolostorukat. A rend élén olyan kiváló tudósok álltak, mint Kájoni János, a Cantionale Catholicum és a róla elnevezett kódex szerzője. A rend az oktatás területén is úttörő szerepet vállalt, a kolostorban indult el az az iskolai oktatás, amely később a marosvásárhelyi katolikus gimnáziumban vált példaértékűvé. A település számos neves szülötte öregbítette Mikháza hírnevét: Kacsó Sándor újságíró, aki gazdag életpályáján többek között a Brassói Lapok és a Romániai Magyar Szó főszerkesztőjeként vállalt felelősséget az erdélyi magyarságért, és Széllyes Sándor, aki a legendás Székely Népi Együttes vezéralakjaként ápolta szülőföldjén és vitte el ősei kultúráját a nagyvilágba. Ezekhez a gyökerekhez tér vissza a Hagyományok Háza az első mikházi szabadegyetem megrendezésével, amely szándéka szerint a hagyományátadás például szolgáló gyakorlatait tárja a résztvevők elé a nappali előadásokon, valamint a műhelymunkában. Erre öt helyszín: a Csűrszínház, a sátor, a kultúrotthon, a kántori lak, valamint az óvoda szolgál. A több mint félszáz programon minden korosztály megtalálhatja a kedvére valót, az esti műsorokra pedig azokat is várják, akik egyszerűen egy jó előadásra vágynak vagy mulatni szeretnének a hajnalig tartó táncházban. Információk: https://hagyomanyokhaza.hu/hu/program/hagyomanyok-haza-szabadegyetem.

Képernyő

Az RTV1 mai műsora 15.10-től: Ötven után, délután – A magyar adás ötvenéves fennállását rendezvénysorozattal ünnepeli. A szerkesztőség jelen volt a bálványosi nyári szabadegyetemen, ahol panelbeszélgetés keretében értekeztek a romániai magyar közszolgálati televíziózás helyzetéről, kihívásairól. * A Létkérdések rovatban egy gyergyóújfalusi biogazdaságot mutatnak be. Bányász József – több évtizedes Caritas segélyszervezeti vezetői tevékenység után – falusi gyökereihez tért vissza, szarvasmarha-tenyésztéssel és kézműves sajtok készítésével tartja el családját. A mintagazdaság létesítésével, Tejbánya nevű feldolgozóműhelyével példát szeretne mutatni a székelyföldi gazdáknak és főleg a fiataloknak az itthon maradáshoz. * Létkérdések – A Magyar Unitárius Egyház Gondviselés Segélyszervezete a nehéz helyzetben levőket segíti. Erdővidéki tevékenysége a közösségszolgáló hivatás szép példája. A szervezet baróti munkatársai beszélnek munkájukról.

Családi kapcsolatokról

Sepsiszentgyörgyön a városi stadionnal szembeni Orchidea étterem emeleti termében július 30-án, kedden 17.30 órától Szabadon Shakespeare-ről címmel vezet beszélgetést dr. Nagy Attila. Meghívottja Ráckevei Anna Jászai Mari-díjas színművésznő. A beszélgetés témája: Lear – avagy a családi kapcsolatok jellege, értéke és törékenysége. A másfél órásra tervezett beszélgetés a Bertis cég támogatásával jön létre, a részvétel ingyenes.

Játssz a figurával!

A VI. Erdélyi legényes- és verbunkversenyt augusztus 31-én 17 órától tartják Marosvásárhelyen a Maros Művészegyüttes termében. Nevezni augusztus 13-áig lehet a jatsszafiguraval@gmail.com e-mail-címen vagy a 0751 013 707-es telefonon. A nevezés ingyenes. A szervezők a regisztrációt követően segédanyagokat biztosítanak a versenyzőknek. Részletek a július 25-i, csütörtöki lapszámunkban.

Segélykérés

Súlyos betegsége kezeléséhez anyagi segítségre szorul a 29 éves kézdivásárhelyi Gergely János, egy négyéves kislány édesapja. Aki segítené őt, a következő számlára adományozhat: Gergely János, R038RNCB127164235000001.

Hitvilág

Réti Emese, Pacifika nővér augusztus 10-én ünnepli 25 éve tett szerzetesi fogadalmát. Az ünnepi szentmise augusztus 10-én 11 órától kezdődik, amelyet Urbán Erik ferences tartományfőnök atya mutat be az árkosi kápolnában. „Pacifika nővér 1991-ben lépett be a közösségünkbe, 1994. augusztus 11-én tette le az első fogadalmát, majd 1998-ban az örök fogadalmat. 15 évet élt a pécsi egyházmegyében, beteg gyermekek mellett szolgálta az Urat. 2005 óta az Irgalmasság Anyja Kismamaotthonban dolgozik, segítve az ott lakó anyákat és gyerekeiket. Ezen a napon hálát adunk a jó Istennek az elmúlt évekért, hogy megtartotta a hivatásában Pacifika nővért. Köszönjük az Úrnak, hogy megajándékozott bennünket vele, hogy együtt tudjuk építeni Isten országát” – áll a ferences nővérek közleményében.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Mihai Viteazul tér 3. szám alatti Hygea (telefon: 0267 351 057, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Dózsa György utcai Ambrózia gyógyszertár teljesít szolgálatot.

A Beszélő Tájak Túracsoport

augusztus 9–10–11-én háromnapos kisbuszos kirándulásra hívja mindazokat, akik örömüket lelik ismeretlen tájak felfedezésében. Ezúttal felkeresik Gyulafehérvár környékén az Ompoly völgyét, Magyarigentől Kisompolyon és Válemikán át Zalatnáig, majd a Hátszegi-medencét (Hátszeg, Őraljaboldogfalva, Demsus), valamint a Petrozsény közeli Krivádia-szorost és vártornyot, a Boli-barlangot és a Banica-kanyont, a természetjárók kedvelt Véka-szurdokát. Irányár: 435 lej.

Jelentkezni a 0742 542 524-es és 0735 215 020 telefonon lehet. (858)

Röviden

FEJLESZTŐFOGLALKOZÁS. A Gyu­la­fehérvári Caritas játékos fejlesztőfoglalkozásra vár 9–12 éves gyermekeket a székhelyére (Sepsiszentgyörgy, Kós Károly út 11. szám) e héten is. A tevékenység mától péntekig naponta 10–14 óráig zajlik, a részvétel ingyenes. Érdeklődni, jelentkezni a 0735 735 173-as telefonon lehet.

LELKI SEGÉLY TELEFONON. Sepsiszentgyörgyről is hívható az erdélyi telefonos és internetes lelkisegély-szolgálat, amelynek szakembereihez hétköznap 19–23 óráig fordulhatnak a 0754 800 808-as normál díjas telefonszámon. A névtelenül igénybe vehető szolgáltatás online is működik, az internetes tanácsadás a hallgatlak.lelkisegely@gmail.com címen érhető el.

MOZGÁSMŰVÉSZET. Sepsiszentgyörgyön a Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában ma és szerdán 17.30-tól balett és kortárs tánc diákoknak, 19 órától kezdő társaságitánc-tanfolyam felnőtteknek. Telefon: 0722 233 774.

TORNA. Az Ida Aerobik mai programja a sepsiszentgyörgyi uszodában: 8 órától aerobik felnőtteknek, 9 órától aerobik nyugdíjasoknak, 17 órától aerobiktánc óvodásoknak Kelemen Szende vezetésével, 19 órától aerobik felnőtteknek, 20 órától aerobik férfiaknak. Telefon: 0722 243 234.

MÉRÉS. A Kovászna Megyei Vöröskereszt minden hétfőn 16–18 óráig vérnyomás-, vércukor- és koleszterinszint-mérést végez a kovásznai művelődési ház épületében. Érdeklődni a 0742 391 320-as telefonon lehet.

ÁRAMSZÜNET. Kedden és csütörtökön 8.30–16 óráig a papolci 1-es és 2-es transzformátorház körzetében, valamint Zágonban szünetel az áramszolgáltatás korszerűsítési munkálatok miatt.

IVÓVÍZ. A Közüzemek Rt. ma 8–19 óráig javítási munkálatok miatt felfüggeszti az ivóvíz-szolgáltatást Sepsiszentgyörgyön a Sport utcai 13-as, 14-es tömbházban és a 15-ös tömbház A, B és C lépcsőházaiban, az 1918. december 1. úti 12-es tömbház B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L és M lépcsőházaiban, a 18-as tömbház E, F, Ja, Jb, K, L, N és O lépcsőházaiban, a 15-ös tömbház D, E, F, L és M lépcsőházaiban, illetve az ott lévő kereskedelmi egységeknél és a Sport utca 2/A és 2/B szám alatt. Július 30-án, kedden 8 és 13 óra között elzárják a vizet javítási munkálatok miatt az Akácos utcában.