Kamionosok bemutatója Baróton

Évről évre élményt nyújt a kamionosok felvonulása. Jó látni az eseményre kicsinosított, felzászlózott, tükörfényes teherautókat, a sofőrökkel együtt ünneplő derűs családtagjaikat és a lelkesen integető városlakókat is. Mindebből idén sem volt hiány. A főtéren és fontosabb utcákon hetvenkilenc háromszéki, hargitai, brassói és Maros megyei kamion kápráztatta el jelenlétével a barótiakat.

A kialakult remek hangulat tovább élt a Felsőrákos határában felállított táborban. Papuc Attila beszámolója szerint talán minden eddiginél sikeresebb rendezvényt zártak. Az időjárás velük tartott, az ügyességi versenyeket nem gátolta semmi, dj Bodó Barna, a Take Me To The Sunrise, az immár huszonöt esztendős Insect paródiazenekar fellépése és a tűzijáték is az elképzelésük szerint zajlott.

„Sokan voltunk, és ez így volt jó. Remekül szórakoztunk az ügyességi versenyeken, miként jó volt látni azt is, hogy mennyit fejlődött a géppark; kiválasztottuk a legszebbeket, díjaztuk a billenősöket, és márkák szerint is megtaláltuk a legtetszetősebbeket. A kollégák visszajelzése nyomán azt mondhatom, nem dolgoztunk hiába, és sokaknak szereztünk feledhetetlen pillanatokat. Tényleg jól sikerült, de kimondott vágyam, hogy jövőre, amikor a tizedik találkozóra gyűlünk össze, felülmúljuk ezt. Év közben sokat dolgozunk, úgyhogy ezt az egy-másfél nap közösen megült szabadságot igazán megérdemeljük” – nyilatkozta a főszervező.