A hétvégi verseny nagy vesztese a címvédő és éllovas Simone Tempestini volt (Hyundai I20 R5), aki az első gyorsasági szakaszon mindössze 800 méterrel a rajt után nagyot bukott, és mivel veszélyben voltak az utánuk érkezők, a szervezők törölték ezt a gyorsot, akárcsak az utolsó előttit (14), amelyre a rossz időjárási viszonyok miatt nem került sor. Így a mezőnynek a tizenötből tizenhárom szakaszt kellett teljesítenie, Szabóék nyolcon keresztül másodikok voltak az RC4-ben, majd a tizediken vissza­estek a harmadik helyre. A következő gyorsot harmadikként fejezték be, majd következett három szakaszgyőzelem és végül a géposztálybeli diadal. E mellé társult a kétkerekesek közötti második hely, valamint az összetettbeli tizedik és az ezért járó egy pont.

– Az eredmény ellenére nehéz verseny volt. Jól kezdtük a Szeben Ralit, sőt, azonos időt tudtunk autózni közvetlen ellenfeleinkkel. Elsősorban most is arra figyeltünk, hogy jobban megismerjük az autónkat, s ha most újabb aszfaltverseny következne, nagyban tudnánk kamatoztatni a Szebenben szerzett tapasztalatainkat – nyilatkozta érdeklődésünkre Szabó Csongor, aki a Hargita Gyöngye Rali előtt váltott autót. – Tovább is tudtunk volna gyorsulni, de nem feszegettük a határainkat, inkább a biztonságra törekedtünk. Ennek ellenére voltak neccesebb szituációk, sőt, az egyik gyorsaságit defekttel fejeztük be, ám a legnagyobb harcot a meleggel vívtuk. Elégedett vagyok a teljesítményünkkel, az eredménnyel, elértük a rali előtt megfogalmazott céljainkat, és újra versenyben vagyunk az RC4-es kategória megnyeréséhez. Két olyan rali következik – előbb a jászvásári, majd a kolozsvári –, amelyeket szeretek és amelyeken jól érzem magam, s ha minden jól alakul, meglehet a címvédés – tette hozzá a sepsiszentgyörgyi pilóta.

A listavezető Simone Tempestini kiesésével meglepetésgyőztese volt a Szeben Ralinak, hiszen a hazai közönség előtt versenyző Sebastian Barbu (Škoda Fabia R5) nyert, akinek ez volt az első bajnoki sikere.

Eredmény: * RC4: 1. Szabó Csongor/Rareș Fetean (Ford Fiesta R2T) 1:00:41.3 óra, 2. Mihnea Mureșan/Marc Bancă (Peugeot 208 R2) 1:00:51.6 óra, 3. Alexandru Gheorghe/Ciprian Solomon (Peugeot 208 R2) 1:00:53.2 óra * 2FWD: 1. Adrian Teslovan/Cseh Vajk Imre (Citroën DS3 R3T Max) 1:00:28.7 óra, 2. Szabó/Fetean 1:00:41.3 óra, 3. Mureșan/Bancă 1:00:51.6 óra * összetett: 1. Sebastian Barbu/Bogdan Iancu (Škoda Fabia R5) 54:11 perc, 2. Dan Gîrtofan/Tudor Marză (Škoda Fabia R5) 54:43.6 perc, 3. Valentin Porcișteanu/Dan Dobra (Citroën C3 R5) 54:52.5 perc... 10. Szabó/Fetean 1:00:41.3 óra. (tibodi)