Több mint két és fél percet kellett várni a mérkőzés első góljára, ekkor Hárai Balázs maradt üresen, közelről nem is hibázott. A horvátok a negyedik fórjukból szerezték első góljukat, majd az ötödiket is értékesítve átvették a vezetést. Hosszú percekre megtorpantak a csapatok, sorra maradtak ki a lehetőségek, a jeget végül Vámos Márton törte meg emberelőnyből. A túloldalon Hárai harcolt ki ötméterest, amelyet Manhercz Krisztián vágott be. Egy perccel a szünet előtt újra fórból talált be a rivális, majd Varga Dénes mutatott be egy csodálatos cselt, viszont ejtése a felső lécen csattant.

A nagyszünet után Maro Joković harmadik góljával kettőre nőtt a különbség, de Angyal Dániel egy kipattanót értékesítve azonnal válaszolt. Nagy Viktor kiválóan védett, elöl viszont sokáig nem jött össze semmi, még létszámfölényben sem. A horvátok videobírós ítélettel növelték előnyüket, miközben kissé kezdtek elszabadulni az indulatok, a horvát stáb egyik tagja piros lapot kapott. A hosszú magyar gólcsendet Manhercz törte meg emberelőnyből közvetlenül az utolsó szünet előtt.

A zárónegyedben a magyarok közül elsőkét Jansik Szilárd pontozódott ki, ezt a kiállítást a mérkőzés legjobbja, Joković használta ki. A következő horvát támadásban Pohl Zoltán számára is idő előtt véget ért a találkozó, a rivális pedig ötméterest harcolt ki, amit Joković értékesített. Ezt követően felzárkózott a magyar válogatott, Hárai talált be emberelőnyből, majd Zalánki Gergő kettős fórból. A horvátok a következő előnyüket újfent Joković révén váltották gólra, viszont tőlük is négyen a kispadról figyelhették, ahogy Hrvoje Benić kevesebb mint két perccel a vége előtt visszaállította a háromgólos különbséget, eldöntve ezzel az összecsapást.