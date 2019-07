Beismerte két lány meggyilkolását a 66 éves férfi

Beismerte, hogy megölt egy 15 és egy 18 éves lányt az a 66 éves caracali férfi, akit szombaton vett őrizetbe a rendőrség – közölte tegnap a gyanúsított ügyvédje. A nagy közfelháborodást és megdöbbenést, illetve tüntetéseket is kiváltó ügy kapcsán még pénteken későn este leváltották az országos rendőrfőkapitányt, miután felmerült annak az alapos gyanúja, hogy a hatóságok sorozatos mulasztások miatt nem tudták megakadályozni a 15 éves lány meggyilkolását.

A caracali rém

A különös kegyetlenséggel elkövetett emberölésre pénteken derült fény, a szombaton 30 napra őrizetbe vett caracali Gheorghe Dincă először tagadta, hogy bárkinek kioltotta volna az életét, tegnap azonban beismert két gyilkosságot, és a hatóságok több bizonyítékot találtak ellene. Először megkapták azt a telefont, amelyről a 15 éves Alexandra Măceşanu csütörtök délelőtt háromszor hiába kért segítséget. Áprilisban ugyanarról a környékről egy másik 18 éves lánynak is nyoma veszett kísértetiesen hasonló módon (Mi­haela Luiza Melencu április 14-én tűnt el), mindketten autóstoppoltak, így ültek be a férfi autójába. A 15 éves Alexandra a caracali iskolából akart hazajutni szülőfalujába, Dobroslo­veni-be.

A hatóságok most a férfi házának udvarán emberi csontokat találtak, autójában pedig a szerdán elrabolt 15 éves lány DNS-mintáját is megtalálták. A férfi ezután tett beismerő vallomást védőügyvédje szerint.

Gheorghe Dincă beismerő vallomásáról a hivatalból kirendelt ügyvédje tájékoztatta az újságírókat. Az autószerelő azt mondta az ügyészeknek: a két áldozatot a házába vitte, ahol szexuális kapcsolatot akart létesíteni velük, de „heves szóváltásba keveredett” mindkettőjükkel, és a konfliktus tettlegességig fajult. „Ütlegelni kezdte őket, aztán megtörtént, ami megtörtént” – idézte védence szavait Bogdan Alexandru ügyvéd. Gheorghe Dincă azonban tagadta, hogy elrabolta volna a lányokat. Állítása szerint a lányok önként mentek vele a Caracal szélén lévő romos házába. Sajtóértesülések szerint, miután Dincă végzett 15 éves áldozatával, felgyújtotta holttestét, és maradványait az Olt folyóba szórta.

Az ügyészség tegnap közölte, hogy a nyomozásnak nincs vége, hiszen a férfi házának mintegy 2500 négyzetméteres udvarán számos roncsautó-alkatrész és egyéb hulladék található, ami megnehezíti a bizonyítékok gyűjtését. Azzal is számolnak, hogy a férfi nem csak a háza környékén próbálta elrejteni a holttestek maradványait. Azt sem tartják kizárnak, hogy egyéb bűncselekményeket is elkövetett. A jelek szerint egyedül követte el a gyilkosságot, de nem kizárt, hogy tettestársa is volt.

A férfi korábban autószervizt működtetett és taxisofőrként is dolgozott. Felesége és gyermeke Olaszországban él, így már jó ideje egyedül volt. A média szerint korábban kitiltották Olaszországból sze­xuális bűncselekmény elkövetése miatt.

Országos felháborodás, tüntetések

Az ügy nagy felháborodást váltott ki, a közvéleményt sokkolta a kegyetlen gyilkosság, főleg a hatóságok mulasztása dühítette fel az embereket, hiszen Alexandra háromszor is felhívta a segélyhívó számot, elég sok információt megadott arról a helyről, ahol fogva tartották. A közvélemény felháborodását csak fokozta, hogy a rendőrök már péntek hajnalban megtalálták a házat, ahol állítólag több mint három órát vártak, amíg megkapták a házkutatási engedélyt, így a lány által leadott telefonhívásoktól 19 óra telt el, amíg a rendőrök behatoltak. A helyszínen azonban már csak emberi maradványokat találtak; a lány ékszerei és ruhái is megkerültek.

Leváltotta az országos rendőrfőkapitányt Nicolae Moga belügyminiszter. Moga azzal indokolta pénteken este bejelentett döntését, hogy drasztikus intézkedésekre van szükség. A belügyminiszter az Olt megyei prefektust is leváltotta, akinek szerint együtt kellett volna működnie a rendőrséggel. Pénteken leváltották az Olt megyei rendőrség vezetőjét is. A leváltások sora azt követően történt, hogy pénteken Klaus Iohannis államelnök átfogó vizsgálatot kért az ügyben, és közölte: a nemzetbiztonsági kérdésekkel foglalkozó Legfelsőbb Védelmi Tanács keddi ülésén kérni fogja hivatalosan is a vizsgálat elvégzését, hiszen annak az alapos gyanúja merült fel, hogy a hatóságok nem végezték a feladatukat és nem tudták megmenteni az elrabolt lány életét.

Iohannis tegnap esti nyilatkozatában is bírálta a hatóságokat, azt mondta: a tragédia felelőseit szigorúan meg kell büntetni, illetve a fő hangsúlyt a megelőzésre kell helyezni. Egyben részvétét fejezte ki a gyászoló családnak. Az elnök szerint a kormány bizonyos tagjainak azon is el kellene gondolkozniuk, nem ők-e az értelmi szerzői ennek a sajnálatos történésnek, az igazságügyi törvények átalakításával ugyanis a bűnözőknek kedveztek. Ők hiteltelenek maradtak, a belügyminisztérium túlpolitizált. A keddi ülésen konkrét megoldási javaslatot kér, ugyanis a rendőrök és az ügyészek közötti kommunikáció is hiányos – tette hozzá Iohannis. A büntető törvénykönyv a lakosság érdekeit és nem a bűnözőkét kell hogy szolgálja – hangsúlyozta, ugyanakkor megjegyezte: kéri a kormánykoalíciót, hogy vonja vissza az igazságügyi törvények eddigi módosításait.

Viorica Dăncilă miniszterelnök szombaton bejelentette, hogy intézményközi munkacsoportot állít fel a hatóságok válsághelyzeti reakcióidejének lerövidítésére. Azt is kijelentette: fontolgatja egy népszavazás kiírását arról, hogy járjon-e szigorúbb büntetés az olyan bűncselekményekért, mint a gyilkosság, a nemi erőszak vagy a pedofília. Az életfogytiglani börtönbüntetés és a kémiai kasztrálás lehetőségét említette közösségi oldalán tett bejegyzésében.

Szombat este Bukarestben és az ország más településein is több ezer ember vonult az utcára és a kormány lemondását követelte. A fővárosi tüntetők először a Victoriei téren, a kormány székháza előtt gyülekeztek, majd a belügyminisztérium elé vonultak, ahol 21 óra körül már több ezer személy gyűlt össze. A tiltakozók egy perc néma csenddel adóztak az eltűnt tizenéves emlékének és gyertyákat gyújtottak a minisztérium lépcsőin. A tüntetések tegnap este is folytatódtak. (MTI / Ager­pres / maszol.ro / RTV1 / DIGI24)