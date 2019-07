Agro-Kultúra sátor Tusványoson

Az agrárium szempontjából is hozott újdonságot az idei Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor – közismert nevén Tusványos. Az előadások során a korábbi években is sok alkalommal volt szó mezőgazdaságról, de idén a Székelyföldi Gazdaszervezetek Egyesülete jóvoltából a tábor teljes ideje alatt működött a Székelyföldi Agro-Kultúra névre keresztelt sátor, ahol Székelyföld, szélesebb összefüggésben pedig a teljes Kárpát-medence mezőgazdaságának kihívásaival foglalkoztak.

A sátorban bemutatkozott a Székelyföldi Sajtkészítők Kézműves Egyesülete, sor került székely termékek bemutatójára, kóstolására, túrós puliszka megízlelésére, a látványpékségben sült finomságokat is megismerhettek a látogatók. Az AgroSIC Közösségek Közti Társulás, a LAM Alapítvány, valamint a sepsiszentgyörgyi Művészeti és Népiskola Felnőttképzési Központjának megbízottjai a pályázati, szakképzési lehetőségekről számoltak be.

Az Agro-Kultúra sátor súlyát, fontosságát bizonyítja, hogy egy rövid munkaebéd erejéig jelen volt a sátorban Nagy István, Magyarország agrárminisztere, de tiszteletüket tették itt a székely megyék elöljárói, politikusok, neves agrárszakemberek is. Az Agro-Kultúra sátorban több személyiséggel is beszélgettünk, akik exkluzív interjúkban válaszoltak kérdéseinkre.

Elsőként Becze Istvánt, a Székelyföldi Gazdaszervezetek Egyesületének elnökét faggattuk.

– Milyen céllal működik az Agro-Kultúra sátor?

– Azt gondolom, jó, ha Tusványoson is megjelenítjük a székelyföldi megyék, a gazdaszervezetek közötti jó együttműködést, de beszélhetünk akár Kárpát-medencei együttműködésről is, hiszen vannak itt az anyaországból, az elcsatolt részekről is. Meg kell mutatni a jó hangulatot, kell egy olyan hely, ahol be tudjuk mutatni az értékeinket, tudunk egy jót főzni, itteni pálinkával, sörrel, borokkal tudjuk kínálni vendégeinket. Itt tudunk beszélni az eddigi történésekről, arról, amit továbbra tervezünk. Székelyföld agráriumban erős, és tovább szeretnénk erősíteni. Vendégünk lesz Nagy István, Magyarország agárminisztere is, így tényleg sikeres lehet az agrárium szempontjából is Tusványos.

– Tervekről beszélt. Már vannak az egész Kárpát-medencét átfogó, agráriumhoz fűződő tervek? Körvonalazódnak ilyen elképzelések?

– Több program el van indítva, ami például minket is érint, az a gazdaságfejlesztési program. Fontos, hogy Magyarország kormánya ilyen tekintetben a lehető legtöbbet teszi meg. Számunkra fontos a szaktanácsadást is nyújtó falugazdász-hálózat elindítása, ezt bővíteni, fejleszteni szeretnénk továbbra is. Remélem, hamarosan lesznek egyeztetések, hangsúlyozni fogom a döntéshozóknak, hogy ez mennyi­re fontos, mennyire sok embert érint. Tusványoson sok döntés született, folyamatok indultak el, remélem, ez az agrárium terén is így lesz.

– Milyen szerepet kaptak a falugazdászok az Agro-Kultúrra sátorban?

– A székelyföldi falugazdász-hálózat tagjai szervezőkként, feladatokat megoldó személyekként aktívan részt vesznek a sátor történéseiben.

A Székelyföldi Agro-Kultúra sátor vendége volt Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke is. Érdeklődéssel figyelte a túrós puliszka készítésének folyamatát, de közben készséggel válaszolt kérdéseinkre is.

– Hogyan látják Önök a székelyföldi falugazdász-hálózat munkáját?

– Azt gondolom, hogy egy hiánypótló hálózat jött létre. Volt előzménye, de most jól kitalálva, jól megszervezve, képzéssel megtámogatva jött létre. Én azt remélem, hogy azok a felkészült kollégák, akik a gazdálkodóknak próbálnak segíteni, a mindennapok részévé válnak, jól szervezett hálózatként segíthetik a gazdákat. Magyarországon komoly hagyománya van a falugazdászi tevékenységnek, most épp 25 éves a falugazdász-hálózatunk. Látjuk azokat a jó példákat, amelyeket érdemes ide átültetni, és látjuk azokat a buktatókat is, amelyeken gyerekbetegségként átestünk. Eddig is szoros volt a kapcsolat az agrárgazdasági kamara és az itteni magyar gazdaközösség között, a falugazdász-hálózattal ez a kapcsolat tovább erősödik.

– Jó példákról beszélt. Megemlít néhányat, amit Székelyföldön is bevezetnének?

– Alapvetően a falugazdász-hálózat valójában egy adminisztrációs terhet csökkentő szervezetként működik Magyarországon, és ezt a gazdálkodók nagyon szeretik. Ami elmondható egy átlag gazdáról – rólam is –, az, hogy szívesen foglalkozik a termeléssel, de a papírmunkát a háta közepére sem kívánja. Ezt a munkát napi szinten, rutinszerűen végzik a falugazdászok. Az egységes támogatási kérelmek beadásának előkészítésében is részt vesznek, a Magyarországon benyújtott közel 180 ezer kérésből 120–130 ezer a falugazdászok támogatásával készül el minden évben, ebből jól látszik, hogy a gazdálkodók részéről igenis van igény arra, hogy segítsük őket ebben a munkában. A gazdák bevételének nem elhanyagolható részét teszik ki a támogatások. Ha az ember maga végzi ezt a munkát, egy-egy hiba könnyen becsúszhat, ami súlyos eurók elvesztését vonhatja maga után. Ez lenne tehát az egyik legfontosabb feladat, ha jól kiképezzük azokat a kollégákat, akik itt tevékenykednek, akkor ők is nagyon sokat tudnak majd tenni a gazdák érdekében.

Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke is vendégeskedett az Agro-Kultúra sátorban, az elmúlt csütörtökön egy csésze kávé mellett szabad beszélgetést folytatott az érdeklődőkkel. Többek között a székelyföldi falugazdász-hálózat tevékenységét is méltatta.

– Az idei évben itt, Székelyföldön azt érzem és úgy értékelem, hogy nagyon tisztességesen, korrekten működött az a falugazdász-hálózat, amely a magyar földművelésügyi minisztérium támogatásával fejti ki tevékenységét. Munkájuknak köszönhetően több mint ötezer kisgazda pályázatát regisztrálták – nyilván nem vagyok felhatalmazva, hogy számokat mondjak, de a terepismeret azt mondatja velem, hogy több mint ötezer pályázat van, és ez a három megye magyarságát illetően arányosan oszlik meg. Ez azt jelenti, hogy mindhárom megyében tisztességesen és jól dolgoztak, úgyhogy hajrá, lesz még feladat az elkövetkezőkben – nyilatkozta Tamás Sándor.