Munka és ünnep Kilyénben

A kettőt már csak azért sem lehet szétválasztani, mert így alakul ez nyáridőben az Olt menti, Sepsiszentgyörgyhöz tartozó településen. „Inkább falu vagyunk” – mondták a falunapra komótosan gyülekező helybeliek. „Tudja, ez úgy van, hogy mi sem tudunk meglenni a város nélkül, de az sem nélkülünk. Már nagyapáink is, a városbeliek is a piacról éltek, és ez ma is így van. Most abbahagytuk a takarást-aratást, és falunapra jöttünk.”

Nem csak a falunap megfelelő szervezése feladata egy falufelelősnek – mondja Vaszi Etelka, hisz sokszor kérdezik Kilyénben, hogy mit is csinál egy falufelelős. Pedig láthatja mindenki, hogy ennek a kis településnek a tisztán tartását nem szerződéses alapon dolgozó utcaseprők végzik, hanem kilenc helybeli, aki szociális segélyt kap a városi tanácstól. Utcákra osztva végzik munkájukat, és a Tega minden csütörtökön elszállítja az általuk összeszedett szemetet. Meghatározott órát kell dolgoznia egy személynek, amelyért, ha elvégezte, havonta 140 lej üti a markát, kapnak fapénzsegélyt, alkalomadtán segélycsomagot is és ingyenes betegbiztosítást.

„A nyilvántartásért én felelek, nem mondom, hogy nem kell biztatni őket, de elvégzik feladatukat” – részletezte Vaszi Etelka. „Benzinnel működő kaszagépünk van, a közterületeken ezzel tüntetik el a gazt. Szociális ellátottjainkról nem feledkezik meg a Vöröskereszt, ajándékcsomagokkal is segíti őket, és idén hat gyereket vittek el Csernátonba táborba, hihetetlen, hogy gyerekeiknek mekkora öröm volt” – mondotta.

A falufelelős elmondta, hogy sokat segíti Kilyént a városvezetés és a Kónya Ádám Művelődési Ház, ahová tartoznak. Működik a faluban az ivóvíz- és szennyvízhálózat, utóbb olyan tanácsi határozat is született, amely szerint még ebben az évben minden személy köteles lesz rácsatlakozni a szennyvízelvezető rendszerre. Lapunkban is szerepelt, hogy a falu belső utcáin eső után felgyűl a víz, ezt, bár csak részben, de sikerült orvosolni. A polgármesteri hivatal munkáscsoportja erőgéppel lemélyítette a vizesárkokat, és kavicsot is küldött a leromlott, kátyús utcarészek feljavítására, amelyet ugyancsak gépi erővel simítottak el. Télvíz idején kicserélték a hibás aknafedeleket, nemrég kitakarították azt az eltömődött kicsi patakárkot, amely a város irányából a kilyéni legelőn halad keresztül és beleömlik az Oltba.

Kilyénben csak esők-zivatarok idején áll meg a mezei munka. A zöldségtermelők állandó jelleggel ott vannak a város piacán, és mint megtudtuk, a település történelmi határában egy talpalat­nyi föld sincs megmunkálatlanul. Itt laknak a környék legszorgalmasabb zöldségárusai, virágkertészei.



Sárpilisiek a színpadon

Kora délelőtt kerek órát tartó foglalkozással kezdték a falunapi műsort a gyerekek. Volt rajzolás, kézművesség, ügyességi vetélkedő, de Hadnagy Zita és Buzsi Judit óvónők irányításával ének is. Lapunkban többször írtunk Kilyén turisztikai érdekességeiről, most a falufelelős magyarországi testvértelepülésük, Sárpilis huszonkét tagú küldöttségét a restaurált unitárius műemlék templom megtekintésére hívta meg, amelyet Jánó Mihály művészettörténész mutatott be a vendégeknek, Figler János sárpilisi polgármesternek és a Gerlicemadár hagyományőrző tánccsoport fiataljainak.

A falunapot a felnőttek számára az uzoni Atlantisz Fúvószenekar nyitotta meg, s attól a perctől kezdve az éneké, a zenéé volt a színpad. Gazdag műsorral lépett fel az említett sárpilisi táncegyüttes, meg­csodáltuk színes, szép népviseletüket. Önkéntesként jelentkezett be a sepsiszentgyörgyi nyugdíjasok Őszirózsa Dalköre. Negyvenöt percig ropta a népi táncokat a Tanulók Palotájának Gáspár Attila vezette Batyusok gyerektánccsoportja. Jó volt látni-hallani a bölöniek népes Kék Virág ifjúsági és ­gyerektánccsoportját, amely Akácsos Zsolt munkálkodása nyomán minden bizonnyal messzi viszi még magyar tánckultúránk és megtartó zenei anyanyelvünk ügyét. Már estébe hajlóan két ismert énekes zárta a műsort: a székelyudvarhelyi Cinthya és Majlát-Szabó Attila Sepsiszentgyörgyről.