A László Csaba irányította labdarúgócsapat hétfőn közösségi oldalán jelentette be a kameruni Edgar Salli érkezését, aki két évre szóló szerződést írt alá a háromszéki klubbal. A 26 éves labdarúgó legutóbb a német FC Nürnberg játékosa volt, csapatával a Bundesliga utolsó helyén végzett.

A 170 centiméter magas játékos jobbszélsőként és csatárként is bevethető, 2016-ban csatlakozott a német csapathoz, amelynek mezében 41 mérkőzésen lépett pályára a másodosztályban, ezeken a meccseken 3 gólt szerzett és 4 gólpasszt osztott ki. 2018-ban kiharcolták a feljutást az élvonalba, ám Salli itt mindössze 3 találkozón kapott lehetőséget, együttese pedig az idény végén kiesett az első osztályból. Korábban játszott a svájci FC St. Gallen, a francia AS Monaco és RC Lens, a portugál Académica Coimbra és a kameruni Cotonsport de Garoua csapatában. A svájci élvonalban 26 mérkőzésen 8 gól és 4 assziszt a mérlege, a francia másodosztályban 59 meccsen lépett pályára, 10 találatot és 11 gól­passzt jegyzett, míg a portugál első osztályban kilenc találkozón egy asszisztot hozott össze.

A kameruni labdarúgó 2012-ben, mindössze 19 évesen a Bissau-Guinea elleni Afrika-kupa-selejtezőmérkőzésen a felnőttválogatottban is bemutatkozott. A nemzeti csapatban 38 mérkőzésen kapott lehetőséget és 4 gólt szerzett, 2017-ben pedig Afrika-kupa-győzelmet is ünnepelhetett. 2014-ben a brazíliai világbajnokságon Horvátország és a házigazda ellen is csereként lépett pályára, Kamerun itt a csoport utolsó helyén végzett.

„Válogatott játékossal erősödött a csapatunk. Újabb légiós erősíti a keretünket: a Sepsi OSK színeiben fog játszani a 38-szoros kameruni válogatott Edgar Salli, aki legutóbb az FC Nürnberg játékosa volt, de megfordult már a Monaco vagy az FC St. Gallen együttesében is. A 26 éves csatár két évre szóló szerződést írt alá klubunkkal. Edgar, sok sikert kívánunk nálunk” – olvasható a csapat közleményében.

A három forduló után veretlen Sepsi OSK vasárnap 21 órától az FC Viitorul ellen lép pályára a sepsiszentgyörgyi stadionban az élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 4. fordulójában. A háromszéki klub szerdán indítja a jegyértékesítést a mérkőzésre. Jegyek a városi kulturális szervezőirodában (Szabadság tér 1. szám) kaphatóak szerdán és csütörtökön 9–16, pénteken 9–13 óráig. A találkozóra 20 és 30 lejért vásárolhatóak belépők. (miska)