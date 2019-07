És nemcsak nekik, hanem mindazoknak, akik munkájuk természete folytán sebezhetőnek tekintett személyekkel dolgoznak. Ezek közé tartoznak a gyerekek, nők, fogyatékkal élők, időskorúak vagy a családon belüli erőszak áldozatai. Akiknek munkakapcsolatuk van velük – mit például a tanárok, orvosok (van olyan vélemény is, hogy majdnem minden alkalmazott!) –, ki kell váltaniuk félévente egy ilyen igazolást a rendőrségről, amely az erkölcsi bizonyítványhoz hasonlóan csak hat hónapig érvényes. Mindez azért szükséges, mert az említett törvény alapján egy olyan automatarendszert építenek ki, amely nyilvántartja mindazokat a személyeket, akik szexuális bűncselekményeket követnek el. Ezzel állítólag felzárkózunk a fejlettebb nyugati országokhoz, mert szexuális bűnelkövetők, pedofilok, más erőszaktevők nem juthatnak olyan állásokba, ahol tovább tudnák folytatni alantas, kisded játékaikat.

Viszont annak is fennállhat veszélye, hogy ha egy pedagógus azt találja mondani, szereti a gyerekeket, felkerül a feketelistára, a nyilvántartásba, és eltiltják foglalkozásától. Vagy egy beosztott, függetlenül, hogy férfi vagy nő, be tudja mártani főnökét, főnöknőjét azzal, hogy az illető állandóan kötekedik, valószínűleg, mert ki akar kezdeni vele, s ezért szekírozza a munkahelyén, hogy végezze el a munkáját. Most már bizonyosan nem történik meg, ami régen bevett gyakorlat volt, amikor a főnök reggeliben, serkentésként, tartott egy úgynevezett szexuális félórát, mikor jól le…tolt mindenkit, korra, nemre való tekintet nélkül. Hát most ettől az élvezettől búcsúzhat, mert rögtön bekerül a fekete regiszterbe.

Különben gondolom, házasságkötéskor is jól jönne egy ilyen bizonyítvány, mert ha valaki verte feleségét vagy férjét, és emiatt válásra kerül sor, akkor egy újabb frigyre lépéskor a gyanútlan partner rájöhet arra, hogy kihez is szándékszik kötni sorsát, és esetleg meggondolja magát.

Ehhez hasonló igazolások felmutatásához kellene kötni más mesterségek gyakorlását is.

A legmagasabb közméltóságok elnyeréséhez is feltétlen szükséges lenne egy, a tanároktól, orvosoktól most megkövetelt feddhetetlenségi igazolványra. Egy hajtási jogosítvány (sofőrkönyv) elnyeréséhez megvizsgálják, hogy lát-e, hall-e az ember, megkérdik, hogy nem szokott-e rosszul lenni. Nekem az orvosnő a pszichológiai teszten rajzolt egy kört egy-egy vonalkával a 12, 3, 6 és 9 órák irányában, majd arra kért, rajzoljam le, hol vannak mánusok fél kilenckor. Gondoltam, hogy bolondnak néz, de lerajzoltam, és jól. Utána tudtam meg, azt vizsgálta, nincs-e Alzheimerem.

Szóval más esetben – például egy nagyobb vezetői funkció eléréséhez – nem ártana ilyen teszteknek alávetni a pályázót. Egy magas beosztást elnyerni akarónál meg kellene nézni, nem üresfejű-e az illető? A politikusokat először is egy orvos vizsgálja meg, és ha megállapítja, hogy a gerinctelenek táborába tartoznak, akkor rögtön tiltsa el erről a pályáról. Egy pszichológus megállapíthatná, nem kóros hazudozók-e vagy kleptomániások. Egy államelnöki vagy miniszterelnöki funkció elnyerése érdekében folytatott kampány előtt hazugságvizsgálatnak kellene alávetni őket, és ha hazudozást mutatna ki a műszer, akkor búcsúzhatnának a karriertől. De a minisztereket, akik éppen leteszik a hivatali esküt, a ceremónián szintén hazugságvizsgáló géphez kellene kötni, és mikor azt mondják: esküszöm erre meg arra, abban a pillanatban jelezne a gép, hogy hazudik az illető, és már mehetne is haza, mert nem kapna feddhetetlenségi igazolást. Azon személyek esetében, akik piszkos anyagiakkal, pénzzel kerülnek kapcsolatba, egy bőrgyógyász vizsgálná meg a kezüket, és ha enyvesnek bizonyulnak, akkor ők sem kapnának igazolást.

Különben az is lehet, hogy a titkosszolgálatok tudnának legkönnyebben ilyesfajta igazolásokat adni, hiszen nekik mindenkiről vannak adataik.