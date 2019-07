Fokozzák ellenőrzéseiket az illetékes hatóságok a sertéspestis fenyegető terjedése miatt, és a következő napokban összehívják a megyei betegségmegelőzési bizottságot is, ahol a legfontosabb tennivalókról egyeztetnek. Az év elején jelzettek óta Háromszéken nem azonosítottak újabb sertéspestisgócot, ennek ellenére óvatosságra, éberségre int a megyei élelmiszer-biztonsági és állat-egészségügyi igazgatóság, mely a rendőrséggel közösen szervez ellenőrzéseket megyeszerte a következő időszakban.

Sikó-Barabási Sándor megyei főállatorvos szerint a sertésállományt veszélyeztető kór főként a déli megyékben terjed meglehetősen gyorsan, előfordul, hogy naponta 5–10 esetről, főként háztáji gazdaságokban felbukkanó új gócpontokról értesülnek – mondta. Vidékünkön újabb fertőzést nem jegyeztek az utóbbi időszakban, a szomszédos megyékből jelentett esetek azonban elővigyázatosságra sarkallják a szakembereket. Sikó szerint főként a bellérek, illetve a vaddisznók miatt kell a továbbiakban is figyelniük, s fokozniuk az ellenőrzéseket a rendőrséggel együttműködve – nem csak a fő-, hanem a mellékutakon is. Ellenőrzéseket tartanak továbbá a megyében bejegyzett állattenyésztő telepeken is.

A kór 20 megye 140 településén fertőzte meg a háztáji sertésállományt, további négy megyében a vaddisznók közt is megjelent. A járvány terjedésének megfékezése érdekében eddig több mint 372 ezer disznót öltek le, s beigazolódott a kór 1660 vaddisznónál is – derül ki az állat-egészségügyi hatóság tájékoztatójából. A szükséges intézkedések közt említik egyebek mellett a vaddisznók begyűjtését a fertőzött területekről, az illegális sertéstenyésztés és kereskedelem, az elszigetelt helyeken, esztenákon történő disznótartás felszámolását célzó ellenőrzések fokozását.

Háromszéken január végén előbb Sepsiszentgyörgyön, majd február elején Sepsikőröspatakon ütötte fel a fejét a sertéspestis, akkor az Őrkőn 127, míg Sepsikőröspatakon 17 disznót kellett elpusztítani. A két fertőzési góc azonosításának időszakában a hatóságok közel 240 ellenőrzést tartottak, s a környező településeken is nyomon követték a sertésállomány állapotát. A járvány terjedésének megakadályozását szolgáló szabályok megsértése miatt megyénkben közel harmincezer lejre bírságolt az állat-egészségügyi hatóság.