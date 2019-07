A 2008–2012 között tisztségben lévő elöljáró mandátuma lejártával nem bontott szerződést a bukaresti ügyvédi irodával, hanem örökségül hagyta utódjának, Bokor Tibor jelenlegi polgármesternek. Eduard Predescu nem törődött azzal, hogy az új városvezetés nem tart igényt további jogi szolgálataira, 2012 után is kiszámlázta a neki járó tiszteletdíjat, és azóta nyolc éve folyamatosan pereskedik, kéri a városháza számláinak zárolását mindaddig, amíg nem utalják át ügyvédi honoráriumát, amit viszont nem hajlandóak számára kifizetni.

Predescu az évek során nem csak az önkormányzattal, hanem a Gosp Com Kft.-vel is pereskedett, mivel annak idején Rácz utasítására az önkormányzatnak alárendelt kft.-nek is szerződést kellett kötnie az Eduard Predescu Ügyvédi Irodával. Az igazságügyi szaktárca honlapja szerint a pereskedés Predescu és a kézdivásárhelyi városháza között még mindig nem ért véget, legutóbb július 12-én a kézdivásárhelyi bíróság jóváhagyta az újabb kényszervégrehajtást a városháza ellen.