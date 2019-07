Sürgősségi kormányrendelettel módosítják a 112-es sürgősségi és a helyazonosító rendszert – döntött a kormánykoalíció tegnapi ülésén, miután a múlt héten elrabolt, később megerőszakolt és meggyilkolt 15 éves lány hiába hívta háromszor is a 112-es segélyhívószámot, a hatóságok nem voltak képesek idejében közbelépni, hogy megmentsék az életét. Tegnap bejelentette lemondását Ionel-Sorinel Vasilcă, a Különleges Távközlési Szolgálat (KTSZ) igazgatója, a caracali ügy kapcsán pedig több személy és intézmény ellen vizsgálódik a belügyminisztérium ellenőrző testülete és a nép ügyvédje is.

Intézményközi munkacsoport

A Szociáldemokrata Párt (PSD) közleménye értelmében rendkívüli parlamenti ülésszakot hívnak össze a kormányrendeletek elfogadása érdekében, a törvénymódosítás mellett pedig Viorica Dăncilă kormányfő intézményközi munkacsoport létrehozásáról is döntött, amelynek az lesz a feladata, hogy cselekvési tervet dolgozzon ki gyors közbelépést igénylő, kritikus helyzetekre. A munkacsoportot Raed Arafat belügyi államtitkár vezeti.

A hatalmas közfelháborodást kiváltó ügyben a KTSZ-t azért hibáztatják, mert nem tudta beazonosítani a segélyhívások helyét. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy a rendőrök csak 19 órás késéssel hatoltak be abba a házba, ahol a 15 éves Alexandrát elrablója fogva tartotta, de már nem találták őt életben. A szolgálat távozó vezetője nem ismerte el, hogy a KTSZ bármiben is hibázott volna, lemondását csak a szolgálat tekintélyének megmentésével indokolta. „A KTSZ megfelelő módon kezelte az elrabolt kislány hívásait” – jelentette ki tegnap Sorin Bălan dandárparancsnok, a hivatal vezetőjének helyettese is a képviselőház védelmi bizottságának meghallgatásán. A parancsnokhelyettes elmondta: a július 25-én érkezett három hívás tekintetében a vizsgáltok megállapították, hogy a hívásokat a szabálykönyvnek megfelelően, törvényi és műveleti szempontból megfelelően kezelték.



További áldozatok is lehetnek

A csütörtökön eltűnt lány minden jel szerint egy sorozatgyilkos áldozata lett. Az ügy fő gyanúsítottja, a 66 éves Gheorghe Dincă vasárnap beismerte, hogy ő oltotta ki Alexandra Măceşan és egy áprilisban eltűnt másik, 18 éves lány, Luiza Melencu életét. A bűncselekmények feltételezett helyszínén a hatóságok több cementtel feltöltött gödröt találtak, és nem tartják kizártnak, hogy azok további áldozatok maradványait rejthetik.



Felületes intézkedések

Az áldozatot annak ellenére sem sikerült megmenteni, hogy csütörtökön délelőtt háromszor is telefonált a segélyhívó számra elrablója feltöltőkártyás készülékéről. Elmondta, hogy megerőszakolták, és több információval is szolgált az elkövetőről és a házról. A tegnap reggel közzétett rendőrségi belső vizsgálat közben kiderítette, hogy a segélyhívást fogadó szolgálatos rendőr nem hitt az áldozatnak, felületesen járt el, nem próbált részleteket megtudni fogva tartása helyszínéről.

Miután a hívás helyéről meglehetősen pontatlan, túl nagy területet megjelölő információt szolgáltatott a KTSZ, a rendőrök végül a gyanúsított beazonosításával tudtak előrelépni. Visszanézték az utcai videokamerák felvételeit, amelyeken látszott, hogy a lány melyik autóba ült be. A közvélemény felháborodását csak fokozta, hogy bár a rendőrök péntek hajnalban megtalálták a házat, újabb több mint három órát vártak, amíg megkapták a házkutatási engedélyt.

12 évvel azt követően, hogy Brüsszel beindította a kötelezettségszegési eljárást Románia ellen, mert a KTSZ képtelen volt megtalálni a Bélesi-tó közelében lezuhant repülőgépet – amelyet juhászok fedeztek fel, minden eszköz nélkül –, a szolgálat most is tehetetlennek bizonyult. Mindez pedig azzal az érdektelenséggel magyarázható, amely miatt a különleges távközlés még mindig nem alkalmazza az Advenced Mobile Location rendszert, amely pontosan kimutatja a mobiltelefon-hívások helyét, holott ehhez 40 millió eurós brüsszeli pénz áll Románia rendelkezésére.



Az ügyészek védekeznek

Szombaton az Ügyészek Jogállásának Védelmében Mozgalom nevű egyesület leszögezte, az áldozat tartózkodási helyének beazonosítása végett minden telefonszámot leellenőriztek, amelyről feltételezhető volt, hogy kapcsolatba hozható a kiskorú lány eltűnésével. Azt is közölték: az 112-es számot hívó áldozat annyit mondott, hogy lát egy fát, egy piros kerítést, egy fenyőfát, kutyákat és egy személygépkocsit. A Speciális Távközlési Szolgálat az általa használt rendszer segítségével a hívás alapján akkora területre tudta leszűkíteni a bemért helyszínt, amelyen több száz ház található. A Román Hírszerző Szolgálat (SRI) műszaki felszerelését ugyanis az alkotmánybírósági döntés miatt már nem lehet igénybe venni a bűnvádi nyomozásokhoz – teszi hozzá az egyesület. Az ügyészek szervezete azt is leszögezi: egyetlen ügyész sem tiltotta meg a rendőröknek, hogy behatoljanak a tett helyszínére.

Az Igazságszolgáltatási Felügyelet (IJ) is kivizsgálásba kezdett a caracali esetben foganatosított ügyészségi eljárás szabályosságával kapcsolatban, az intézmény azt vizsgálja, hogy vannak-e fegyelmi kihágásra utaló jelek abban a módban, ahogy az ügyészek eljártak a caracali eset kapcsán.



A nép ügyvédje is vizsgálódik

„A nép ügyvédje hivatalból vizsgálódni kezdett, és jelentést készít a rendszer hiányosságairól, amelyek lehetővé tették a caracali gyilkosságokat. A vizsgálódások az alkotmány 21., 22., 47. és 49. cikkelyé­be foglalt előírások esetleges áthágását érintik, amelyek az igazságszolgáltatáshoz való szabad hozzáférést, az élethez, a testi és lelki integritáshoz való jogot, valamint a gyerekek és fiatalok védelmét érintik” – tájékoztatott a nép ügyvédje tegnapi közleményében. Az ombudsman magyarázatot követel a Speciális Távközlési Szolgálattól, a Távközlést Felügyelő és Szabályozó Országos Hatóságtól, a távközlési minisztériumtól és a belügyminisztériumtól a 112-es sürgősségi hívószám rendszerének működéséről, a sürgősségek kezelésének módjáról és a reakcióidőről, ugyanakkor tájékoztatást vár a szállítási tárcától, a megyei tanácsoktól, prefektusi hivataloktól és az oktatási minisztériumtól is a megyéken belüli, illetve megyék közötti személyszállítás helyzetéről, valamint arról is, hogy hogyan oldották meg a tanulók szállítását az otthon és az iskola között – áll a közleményben.



Törvénymódosítások kellenek

A leváltások nem elégségesek, módosítani kell a törvényeket – jelentette ki tegnap a caracali üggyel kapcsolatban Marcel Ciolacu, az alsóház elnöke, a Szociáldemokrata Párt végrehajtó bizottságának ülése előtt. Elmondta azt is: amint a kormány úgy dönt, hogy a caracali tragédia nyomán törvénymódosítást terjeszt elő, azonnal összehívják a szenátus rendkívüli ülését. A képviselőház elnöke szerint ez nem mindennapi eset, ezért nem tartja helyénvalónak Klaus Iohannis államfő szavait, amelyek szerint a kormánynak el kellene gondolkodnia azon, hogy vajon nem morális elkövetője-e ennek a tettnek.



Tanulók tüntettek

Tanulók tüntettek tegnap délután a caracali polgármesteri hivatal és a rendőrség épülete előtt iskolatársuk tragédiája miatt, olyan jelszavakat skandálva, hogy „Mondjatok le!”, „Az állam öl meg bennünket!”, tábláikon pedig ilyen feliratok álltak: „Halló, 112!!! Alexandra vagyok, és élni akarok!”, „Én is lehettem volna. Ti is lehettetek volna!”.