A LEGLÁTOGATOTTABB TUSVÁNYOS. Minden idők legsikeresebb és leglátogatottabb Tusványosa ért véget szombaton, ahol a tavalyi, rekordnak számító 75 ezer látogatónál is többen, mintegy 82 ezren fordultak meg. Míg a fesztivál első két napján az esős időjárás miatt kevesebb fesztiválozó jelentkezett be a táborba, pénteken és szombaton 24, illetve 25 ezer ember volt kíváncsi valamelyik programra – mondta el Kristály Lehel, a rendezvény sajtófőnöke.

Beszámolója szerint az idei Tusványoson nem történt számottevő incidens, nem voltak szállásproblémák, kevesebben szorultak egészségügyi ellátásra, és az előző évekhez viszonyítva kevesebb medvés sztori jutott el a szervezőkhöz, ami valószínűleg annak is tulajdonítható, hogy ebben az évben taxival is lehetőség volt eljutni a szálláshelyekre. A főstábbal együtt 270 szervező és önkéntes dolgozott a fesztivál zökkenőmentes lebonyolításán, és mintegy 350 médiamunkás tudósított a rendezvényről. A sajtófőnök szerint eredményes volt az újratölthető poharak bevezetése is, ezért kevesebb szemét gyűlt, tehát az átlagosnál tisztább Tusványost zártak. (Székelyhon)

SZAKADÉKBA BORULT egy autó tegnapra virradóan a transzfogarasi úton, ahol éjszaka tilos a közlekedés. A személygépkocsiban öten ültek, három fiatalember és két fiatal nő, mindannyian 18–19 évesek. A 18 éves sofőr a jelek szerint túl gyorsan akart bevenni egy kanyart, így az autó kisodródott az útról. Az egyik fiú súlyos sérülésekkel került a temesvári kórházba, egy másik csigolya- és bordasérüléseket szenvedett, a harmadik pedig a fején sérült meg. A két lány is kórházba került, egyiküket azonban rövidesen kiutalhatják – tájékoztatott tegnap Decebal Todăriţă, a Szeben megyei sürgősségi kórház szóvivője. Elena Welter, a Szeben megyei rendőrség szóvivője közölte: a balesetet előidéző 18 éves sofőr ellen gondatlanságból elkövetett testi sértés miatt büntetőjogi kivizsgálás indul. A sofőrtől akkor is megvonták volna 60 napra a jogosítványát és 6–8 büntetőpontot kapott volna, ha a baleset nem következik be, mert éjszaka közlekedett a Transzfogarason. (Agerpres)

A RO-ALERT BUKTATTA LE. A vészhelyzetekre figyelmeztető telefonos rendszer, a RO-ALERT buktatott le egy orvosi egyetemre felvételiző diáklányt Nagyváradon, aki annak ellenére vitte be telefonját a vizsgára, hogy ez tilos. A RO-ALERT üzenete nyomán a tanárok egyből kiszúrták a csalót, bár annak telefonja le volt halkítva. A vészhelyzetekre figyelmeztető rendszer hangjelzése ugyanis akkor is hallatszik, ha a készülék néma üzemmódra van állítva. (Főtér)

A HIMNUSZ NAPJA. Ez az a nap, amikor bizalommal és optimizmussal tekintünk a nemzet jövője felé – üzente Klaus Iohannis államelnök tegnap, a román nemzeti himnusz napja alkalmából. A himnusz szövege már az 1848-as forradalom idején arra ösztönözte a román népet a nemzeti öntudat felébresztésével, hogy egy új világba lépjen, üzente Iohannis az Államelnöki Hivatal közleménye szerint. A fővárosban egyházi és katonai ünnepség zajlott tegnap délelőtt, amelyen egyházi emberek, a hadsereg, a védelmi minisztérium képviselői is részt vettek. A több pap által levezetett liturgiát követő beszédek során elhangzott, hogy 171 évvel ezelőtt nevezték ki július 29-ét a nemzeti himnusz napjává. A „Deşteaptă-te, române!” dallamát Anton Pann szerezte, szövegét Andrei Mureşanu írta, emlékeztetett az ünnepségen Liviu Voicu ezredes. (Agerpres)