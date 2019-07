Csökkentették a beiskolázási számokat

Az eset kapcsán Nagy Előd rektorhelyettes azt nyilatkozta a Székelyhonnak, hogy ő egyre esélytelenebbnek látja a kétoldalú tárgyalásokat, állítása szerint azon is el fognak gondolkodni, hogy van-e értelme ezt így folytatni vagy sem. Szabó Béla, az egyetem magyar tagozatának választott vezetője is hatalmas visszalépésnek tartja az ügynökség döntését, amellyel szerinte állások és a két oktatási széria is veszélybe kerülne.