Ugyanakkor az idei évre vonatkozó normatív, illetve becsült jövedelemről is kell nyilatkozni. A bevallás elektronikusan az adóhatóság ügyfélkapuján nyújtható be (eligazítást a 031 403 9160-as telefonszámon lehet kérni), de postán vagy személyesen is eljuttatható az illetékes adóhivatalba.