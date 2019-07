A sepsiszentgyörgyi Molnár Ede július 27-én nemzetközi hegyikerékpáros versenyen állhatott dobogóra. A Triada MTB Păltiniș elnevezésű verseny egyben a Román Kupa 3. szakasza is volt. A 23 éves háromszéki versenyző a viadalon egy gumidefekt miatt a harmadik helyen végzett.

A versenyen 98 sportoló nevezett a különböző korosztályokban és kategóriákban, az elit férfiak hatszor teljesítettek egy 4,5 kilométeres távot, ahol körönként 200 méteres szintkülönbséggel kellett megküzdeniük. A Dinamo-BikeXpert Racing Team színeiben versenyző sepsiszentgyörgyi kerékpározó a francia Thibaut Andre Gallis és Bogdan Duca mögött 1:36:12 órás idővel a harmadik helyen fejezte be a megmérettetést, a kupakiírásban pedig második lett, akárcsak az első és a második fordulóban, így összetettben továbbra is az élen áll. A Román Kupában még három forduló vár a versenyzőkre Zemeș, Aranyág és Somova sorrendben, ezek közül kettő nemzetközi megmérettetés is.

„A kupában továbbra is első vagyok az összetettben, továbbá nagyon örülök, hogy a nemzetközi versenyen 15 olimpiai kvalifikációs pontot szereztem. A körülmények nagyon jók voltak, egy nagyon technikás pályán tekertünk, ami nekem tetszett. Már a rajt után az élre ugrottam, egészen az utolsó körig a győzelemért harcoltam, viszont az egyik köves részen gumidefektet kaptam, így időt veszítettem, amíg kicseréltem a kereket, és csak a harmadik helyen értem célba. Románia a kvalifikációs sorozatban jelenleg a 21. helyen áll, ami kiváló, tekintve, hogy az első 22 ország küldhet versenyzőt az olimpiára” – mondta Molnár Ede, aki hétvégén a Carpathian MTB Epic szakaszversenyen vesz részt.

Eredmények, Triada MTB Păltiniș 2019, elit férfiak: 1. Thibaut Andre Gallis (Franciaország) 1:34:28 óra, 2. Bogdan Duca 1:35:31, 3. Molnár Ede 1:36:12, 4. Lucian Logigan 1:38:18, 5. Gerhard Moldansky 1:40:42. (miska)