Kártérítések és perköltségek behajtásával párhuzamosan perekkel is támadja az osztrák Holzindustrie Schweighofer nagyvállalat a Fogarason bejegyzett, környezetvédelmi kérdésekkel országszerte foglalkozó Neuer Weg Egyesületet és vezetőit – derül ki a közösségi portálokon közzétett információkból. Mint ismert, a civil szervezet jogi úton próbálta elejét venni, hogy a nagyvállalat Rétyen beindítsa nagy kapacitású fenyőfa-feldolgozó üzemét, illetve aprólékosan követte a cég romániai működését, több gyanús jelenségre is felhívva a közvélemény figyelmét. A legfrissebb fejleményekről Hans Hedrich, az egyesület alelnöke számolt be lapunknak.

Hans Hedrich a napokban tette közzé, hogy az egyesület elveszítette a székelyudvarhelyi Kauflandnál 2017 augusztusában történtek miatt indított pert. Mint ismert, akkor egy magánszemély azt állította – és ezt több sajtóorgánum is kész tényként közölte –, hogy a kültéri gyorsbüfében nem szolgálták ki, mert románul beszélt. Az egyesület 2018-ban a bírósághoz fordult, mivel szerintük az illető félrevezette a közvéleményt, amikor csak töredékfelvételeket közölt az esetről. A székelyudvarhelyi bíróság még februárban elutasította az egyesület keresetét, majd az alperes, a Kaufland kérésére elindította a végrehajtási eljárást. Az alelnök ennek nyomán gyűjtést kezdeményezett a ­perköltségek fedezésére, és a saját folyószámláját jelölte meg. Az első adományok érkezése közben azonban kiderült, hogy a folyószámlára letett összegeket – összesen mintegy kilencszáz eurót – zárolták, de nem a Kaufland-per miatt, hanem az egyesület ellen az osztrák nagyvállalat által korábban Ausztriában indított eljárás nyomán. Az új helyzetben Hans Hedrich kénytelen volt leállítani az adománygyűjtést.

A Háromszék megkeresésére Hans Hedrich részletesen ecsetelte a Holzindustrie Schweigho­­fer­rel vívott háborújuk leg­ú­jabb fejleményeit. Mint kiderült, a nagyvállalathoz köthető végrehajtás egy 2015-ben a bécsi kereskedelmi törvényszéken a cég és tulajdonos-vezérigaz­gatója által indított per végkifejlete. A vállalat az egyesület és vezetői – az elnök és az al­elnök – ellen azért kezdeményezte az eljárást, mivel szerintük sértő és valótlan állításokat közöltek a Neuer Weg főként blogként működő honlapján a cégről. Az írás kapcsán – ami mai napig olvasható a honlapon, és amiben egyebek mellett azt állítják, német és osztrák újságírókra hivatkozva, hogy a nagyvállalat összejátszik a romániai fa­maffiával és törvénytelenül kitermelt fát vesz át – Hans Hedrich elmondta: minden állításukat dokumentumokkal és szavahihető tanúkkal támasztották alá, amint azt az osztrák ítélőszéknek küldött ellenkeresetben is felsorolták. A bécsi pert végül az egyesület elveszítette, mivel nem volt ügyvéd, aki képviselje őket. Hans Hedrich azt is tisztázta: folyószámlájának a zárolása azért érte meglepetésként, mivel a végrehajtásról szóló végzést a régebbi fogarasi lakcímére közölték ki, ahonnan ő már jó ideje elköltözött Segesvárra, miután autóját egyelőre ismeretlen tettesek felgyújtották. Ilyenformán nem volt tudomása arról, hogy mi következik.

Hans Hedrich ugyanakkor úgy látja, a nagyvállalat azután folyamodott az ítélet végrehajtásához, hogy az ellene és az egyesület elnöke ellen a fogarasi ítélőszékeknél indított kártérítési perek nem állnak túl rózsásan. Ezeket azt követően indította a cég, hogy az egyesület egy kivétellel elveszítette az összes pert, amit a rétyi fenyővágóhíd létrehozása kapcsán kezdeményezett, de a szervezeten mint alperesen nem tudták behajtani a költségeket, és mind ő, mind az alelnök megtagadták, hogy magánszemélyként az ő nyakukba varrják ezeket. A vállalat egyébként mind tőle, mind az elnöktől több tízezer euróra rúgó kártérítést követel. Hans Hedrich úgy véli: mivel úgy tűnik, ez az út mégsem járható, gondolták, legalább a bécsi ítélet nyomán valóban nekik járó összeget megszerzik – ez a végrehajtói és ügyvédi honoráriummal együtt meghaladja az ötezer eurót. A környezetvédelmi aktivista arra is felhívta a figyelmet, hogy a bécsi per tárgya eredetileg ezer euró volt, amit ő törlesztett is, mégis a sok millió eurót forgató vállalat úgy gondolta, mindent behajt a kis romániai egyesületen.

Figyelembe véve az eddig történteket, kénytelen lesz a kért összeget előteremteni, mielőtt esetleg a házát is lefoglalnák. Ezért újabb gyűjtést fog indítani a Facebook közösségi portálon – jelezte.

Hans Hedrich azt is megemlítette, hogy miközben per pert ért, a vállalat egy a kötelékében dolgozó korábbi környezetvédelmi mozgalmáron keresztül többször megkereste az egyesületet, hogy igyekezzenek békés megoldást találni. Ezt természetesen elutasították.