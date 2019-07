Beteget jelentő munkanélküliek

Álláskeresőként csak azt veszik jegyzékbe a munkaerő-foglalkoztatási ügynökségnél, aki megfelelő okirattal azt is tudja igazolni, hogy munkaképes. Ezután szakmai tapasztalata, ismeretei alapján keresnek számára megfelelő munkát s alkalmazót. Kelemen Tibor szerint azonban nem ritka, hogy a nyilvántartottak felkeresik az adott vállalkozást, és megérdeklődik, mivel kellene foglalkozniuk, milyenek a munkakörülmények, mennyit fizetnek, s amennyiben az számukra nem kedvező vagy nem tetszik, orvosi igazolást szereznek arra vonatkozóan, hogy nem alkalmasak az adott munkakörre. Így megtarthatják a munkanélküli státusukat és az ehhez kapcsolódó jogokat, juttatásokat.

Gyakran előfordul az is, hogy aki a munkanélküliségi időszakban valóban megbetegszik, erről nem tájékoztatja a hivatalt – bár ez kötelező –, így megtörténik, hogy a vállalkozókhoz, cégekhez munkaképtelen vagy beteg embert irányít a hivatal, amit az igazgató szerint szóvá is tesznek a munkáltatók.

Kelemen Tibor kifejtette, több orvosi szervezet jelezte már a szaktárcánál, a családorvosok nem illetékesek annak megállapításában, hogy valaki munkaképes-e, avagy sem. Úgy vélik, erre csak szakorvos jogosult, s az igazolást is csak azt követően lehet kiállítani, ha előbb felmérik a jelentkezőket, hogy valóban alkalmasak-e vagy sem egy-egy adott munkakör betöltésére. Emellett jogszabály-módosítást is javasolnak, valamint azt, hogy a munkaerő-foglalkoztatási ügynökségek fogadják el azokat az igazolásokat is, melyekben azt tanúsítják az orvosok, hogy az illető egészséges. Háromszéken mindkét típusú, a munkaképességet, illetve a megfelelő egészségi állapotot igazoló dokumentumot elfogadják – mutatott rá az intézményvezető.