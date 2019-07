Elmondta: egy sepregető- és egy kukásautóval gazdagodott a cég gépparkja. Az a tervük, hogy folyamatosan, pár esztendő alatt újakra cseréljék a régebbi, de még használatban levő járműveiket, ezért a tavaly vásárolt új szemeteskocsi után nemrég ismét beszereztek egyet. Az utcaseprő gépre nagy szükség volt, a régi már nem takarította rendesen a város mintegy 40 km hosszú utcáit. A jármű két oldalkefével is rendelkezik, ezért az egyirányú utcákban is könnyebb a takarítás. Van egy olyan rendszere is, amivel a faleveleket gyűjthetik össze, ezenkívül 3000 liter vizet képes szállítani, kánikula esetén az utakat locsolni is tudják. A sepregetőautó áfa nélkül 770 ezer lejbe, az új szemétszállító pedig 447 ezer lejbe került. A vezérigazgató azt is közölte, hogy míg 2015-ben a céghez 81,6 tonna szelektív hulladék érkezett, idén, az év első hónapjaiban már 287,3 tonnát gyűjtöttek be. Jól állnak a komposztálható hulladék mennyisége vonatkozásában is, idén már 700 tonnánál tartanak, míg tavaly csak 64 tonnát összes­ítettek.