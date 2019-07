Keresztyén gyermektábor Kézdioroszfaluban

Idén több mint százhúsz kézdivásárhelyi és környékbeli gyermek – a szórványgyülekezet területéről – vesz részt a táborban, ami rekordnak számít. Az első rendezvény négy évvel ezelőtt Kocsis Zoltán és családja kezdeményezésére valósult meg kevesebb, 30-40 résztvevővel, három éve pedig Raff Róbert szórványlelkész és Kissné Bártfai Gabriella, az egykori szülészet épületének és egy nyujtódi kúriának a tulajdonosa a tábor két főszervezője. Raff Róbert tiszteletes elmondása szerint a fő cél az volt, hogy megszólítsák a Kézdioroszfaluba újabban beköltözött családokat, akik nagy számban el is küldték a táborba gyermekeiket. A jelentkezést nem kötötték életkorhoz – hangsúlyozta a református lelkipásztor – 2-3 évestől már elfogadták a jelentkező kisgyermekeket. Az összejövetel közösségformáló alkalom is, ahol a nemrég ide költözött családok megismerhetik egymást, összebarátkoz­hatnak stb. A programban rajzfilmnézés, éneklés, tánctanulás, játék, állatsimogatás, arcfestés, bibliai történetekkel való ismerkedés szerepel. A kisállatokat – nyulakat, galambokat és majorságot – Domokos Tünde hozta Ozsdoláról, Takács Sándor Kézdioroszfaluból lovat, tehenet és kecskéket vitt a templomudvarra. Az ötnapos tábor pénteken délután a szülők jelenlétében villámcsődülettel és imasétával fejeződik be. Kissné Bártfai Gabriella, a másik főszervező arról beszélt, hogy amíg Nyujtódról el nem lopták a lovait, addig keresztyén lovastábort szervezett, azóta ez keresztyén gyermektáborrá alakult, de most is van lovaglási és szekerezési lehetőség.