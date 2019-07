Folytatják a tiltakozásokat

Az Erdélyi Magyar Néppárt által kezdeményezett köztéri megmozdulásokról Csomortányi István számolt be tegnap nagyváradi sajtótájékoztatóján. Csomortányi úgy értékelte, korábban megszervezett tiltakozó megmozdulásaik sikeresek voltak. „A mi felelősségünk, hogy továbbra is felhívjuk a közvélemény figyelmét az egyre gyakoribb, az állam intézményei által véghez vitt magyar­ellenes cselekményekre.” Emlékeztetett, „mindannyiunk törvény által biztosított joga, hogy közvetlen módon is kifejezzük nemtetszésünket a minket ért atrocitások miatt. Jól látható, hogy Bukarest egyetlen problémánkat sem hajlandó megoldani, mi több, maga Bukarest legtöbb bajunk legfőbb forrása” – fogalmazott. A Néppárt elnöke megjegyezte, az októberi marosvásárhelyi tiltakozásnak az ad még nagyobb aktualitást, hogy a jelek szerint a magyar tannyelvű orvosképzésben tovább csökkentették – 200-ról 120 főre – a beiskolázási számokat, miközben a román vonalon ugyanezt 270-ről 300 főre emelték. A marosvásárhelyi megmozdulás az egyre fokozódó magyarellenesség, valamint a MOGYE és az erdélyi magyar orvosképzés módszeres és előre kitervelt felszámolása ellen is szól – mutatott rá a politikus.