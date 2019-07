Amerikai dicséret a magyar családpolitikának

A többmilliós nézettségű adásban Tucker Carlson csaknem két és fél percen át arról beszélt, hogy a legtöbb fejlett országhoz hasonlóan Magyarország is küzd az alacsony születésszámmal. Míg az Egyesült Államok szü­letési rátája a nagyon alacsonynak számító 1,7, Magyarországon ez a mutató 1,5 – ismertette a műsorvezető, aki szerint az elmúlt harminc évben Magyarország mintegy félmillió lakossal lett szegényebb, és ha ez így folytatódik, „elfogyhatnak a magyarok”. Úgy folytatta, az Európai Unió és Washington egyetért abban, mit kellene az országnak tennie: „Add fel!” – tanácsolják, és harmadik világbeli népesség importját javasolják – fogalmazott Tucker Carlson, aki megjegyezte: ez Soros György megoldása. Ezzel szemben Orbán Viktor miniszterelnöknek más a véleménye: a Soros- és Clinton-alapítványok megoldásával ellentétben a miniszterelnök a családok növekedését segíti.

A fiatal nők (átszámítva) 35 ezer dolláros hitelt kapnak, amelynek visszafizetését három gyermek születése esetén a kormány elengedi. Négy gyermek esetén pedig életük végéig mentesülnek a személyi jövedelemadó fizetése alól – részletezte a műsorvezető, aki beszámolt arról is, hogy Magyarországon a nagyszülők is kaphatnak gyermekgondozási támogatást. A magyar kormány azt is elősegíti, hogy „az emberek összeházasodjanak, és házasok is maradjanak”. Az intézkedések a középosztálybeli családokat támogatják leginkább. Azokat, akiknek a legnagyobb kihívást jelenti a munka, a család és a pénzügyek közötti egyensúly fenntartása – vélekedett a műsorvezető. „A magyar politikusok törődnek azzal, hogy elősegítsék a saját népük jólétét” – ecsetelte, hozzátéve: nem a harmadik világból illegálisan érkezőket segítik, az adófizetők pénzét a kormány a saját polgárai javára fordítja. Tucker Carlson álláspontja szerint a legkevésbé sem meglepő, hogy „az emberek imádják” mindezt. „Csak azt nem értem, miért nem próbálkozik valaki ilyesmivel nálunk?” – tette fel a kérdést.