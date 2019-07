Veszélyes Moszkvában tüntetni

Az elzárásra ítéltek között be nem jegyzett képviselőjelölt-aspiránsok is voltak, olyan helyi szinten ismert ellenzéki politikusok, mint Ilja Jasin, Konsztantyin Jankauszkasz, Ivan Zsdanov és Vlagyimir Milov. Milovra 30, Jasinra kétszer 10 napi adminisztratív letartóztatást szabtak ki. A helyi hatóságoknál előre be nem jelentett akció résztvevői a hétvégén az ellen tiltakoztak, hogy a moszkvai választási bizottságok – a támogató aláírások egy részének meghamisítására hivatkozva – elutasították többtucatnyi ellenzéki jelöltaspiráns bejegyzését a fővárosi képviselői testület szeptember 8-án esedékes megválasztására. Egyes érintettek központilag irányított politikai diszkriminációra hivatkoztak, és a nem egyeztetett utcai tiltakozás eszközét választották a hatósági figyelmeztetés dacára. Az elutasított ellenzéki jelöltaspiránsok melletti szombati moszkvai belvárosi megmozdulássorozat alatt a belügyminisztérium szerint 1074 személyt vettek hosszabb-rövidebb időre őrizetbe. A tüntetők közül mintegy hetvenen sérültek meg gumibotütéstől vagy sokkolótól, de több rendőr is ápolásra szorult.