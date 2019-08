A bő másfél órán át tartó előadás első felében a szakember elmondta, hogy fizikai és mentális egészség szempontjából is elég rosszul állunk, a statisztikák szerint Magyarország a kórházi kezelések, daganatos betegségek és halálozás tekintetében is Európa élvonalába tartozik. Évente 140 ezren halnak meg, és csak 90 ezren születnek, ezt az adatot pedig érdekes módon egészíti ki az a tény, hogy az anyaországban évente 30 ezren halnak meg alkohol és 20 ezren dohányzás okozta megbetegedésben.

Mintegy 15 millió magyar emberből nagyjából ugyanennyi függő – jelentette ki a szakember, hiszen ha erről beszélünk, nemcsak a kábítószerre, alkoholra, dohányra kell gondolni, hanem a kávézásra, szerencsejátékokra, tévére, mobiltelefonra, internetre, munkára és más, kevésbé ismert függőségekre is. A függőség valójában egy nagyon jó emlék nyomán alakul ki az emberben, ha nem lép működésbe benne a kontrollmechanizmus, amelynek ezt kellene súgnia: „jó volt, és szerencsére nem lett belőle baj, de óvatosnak kell lennem, mert másodjára, harmadjára komoly gondok is jöhetnek...” Ennek a kontrollnak nagy szerepe van a függőségek kialakulásában. A felelős gondolkodás nagyjából a 20-as éveink elejére szokott kialakulni bennünk, azelőtt másoknak kell ellenőrzést gyakorolniuk felettünk, lehetőleg úgy, hogy ne negatív élményként éljük meg ezt a gondoskodást.



Dohányzás

Ha valaki kiskamaszkorban kezd el dohányozni, 50 százalékos valószínűséggel nikotinfüggő lesz, míg ha csak a 20-as évei elején próbálja ki először a dohányzást, alig 10 százalékos valószínűséggel válik dohányossá. Zacher Gábor bevallása szerint az előbbiek táborát erősíti. Édesapja mintáját követve immár 45 éve pipázik, ezért soha nem érezte magát feljogosítva arra, hogy bárkit is megpróbáljon leszoktatni a dohányzásról, de előadásában több példával is igazolta, hogy mennyi fölösleges terhet, egészségi kockázati tényezőt, anyagi és időveszteséget jelent számára ez a függőség. Az utóbbi évek visszaesése után idén újra ugyanakkora mennyiségű dohányterméket adtak el Magyarországon, mint 2010-ben, ami csúcsévnek számított. A szakember úgy véli, a halálra, terméketlenségre figyelmeztető elrettentő képek helyett sokkal hatásosabb lenne a mi fiataljaink köré­ben is az az egyszerű figyelmeztető felirat a cigarettás dobozokon, amellyel Svédországban 30 százalékkal sikerült csökkenteni a dohányosok számát: Ha dohányzol, büdös leszel!



Koffein és munka

Zacher Gábor szerint a koffeinfüggőség rengeteg embert érint, és nem csak a felnőtteket, energiaital formájában a fiatalok is egyre nagyobb mennyi­ségben fogyasztják, pedig a 14 éves kor előtti rendszeres koffeinfogyasztás komoly időzített bombákat rejt el az ember szervezetében.

A munkafüggőségről megtudhattuk, hogy nagyon hasznos lehet a szakmai életünkben, csak az benne a rossz, hogy az ember nem tudja felmérni, mikor fogynak el a tartalékai. Amikor annyira kimerülünk, hogy egy egység munka elvégzéséhez három-négy egység energiára van szükségünk – például ötödjére olvassuk ugyanazt a magyar nyelven írt mondatot, és még mindig semmit sem értünk belőle –, akkor feltétlenül meg kell állni. Sajnos, hétvégén is gyakran rohan az ember, ilyenkor általában családi ügyekért, ami ugyanolyan káros. Meg kell tanulnunk a semmittevést, különben soha nem tud igazán feltelni az energiakészletünk.



Gyógyszerek

Manapság hihetetlen mennyiségben fogynak az európai országokban az altatók és a nyugtatószerek, de egyre inkább beszélni kell az orrcseppfüggőségről is, amely általában egy egészen egyszerű nátha következménye, „melynek első 36 órája a férfiaknál felér egy majdnem halálos betegséggel”. Zacher szerint ilyenkor egy férfi gyakorlatilag csak a távirányítót és az orrcseppet tudja kézbe venni. Ezek valamelyest enyhítik a szenvedését, de egy időn túl az orrcsepp annyira hozzánő az emberhez, hogy úgy érzi, ha nem csöppent az orrába, megfullad. És bár az orrcseppben nincs semmilyen negatív hatással bíró kémiai anyag, elindul egy negatív folyamat: kiszárad az orrnyálkahártya, pörk képződik, amely egyre vastagabbá válik, megszűnik a szaglóhám működése, és akár ki is lyukadhat az orrsövény...



Alkohol

Körülbelül 800 ezer alkoholfüggő van Magyarországon, amiből 600 ezer férfi és 200 ezer nő. A férfialkoholizmus általában „csapatsport”, a női inkább az otthon magányában történik. A nők és a férfiak közül nagyjából ugyanannyian, 20–20 ezren kérnek segítséget, mert a férfiakat nem érdeklik túlságosan az alkohol által előidézett testi elváltozások. A magyar alkoholfogyasztásról a toxikológus igen érzékletesen így fogalmazott: ha a hévízi tó 96 százalékos alkoholt tartalmazna, akkor ezt Magyarország évente háromszor kiinná.



Étel

Zacher Gábor havonta közel száz órát mentőorvosként is dolgozik, és tapasztalatai nyomán egyre jobban haragszik a kövér emberekre. Persze vannak, akik valamilyen belső elválasztású mirigy rendellenességéből fakadóan híznak meg, de a szakember szerint az esetek nagy többségében azért vagyunk túlsúlyosak, mert hihetetlen módon szeretünk zabálni. Talán onnan ered ez, hogy egykor gyűjtögető életmódot folytattunk, így kialakult bennünk egy olyan reflex, hogy ha ingyen ételhez jutunk, azt azonnal mind el akarjuk fogyasztani. Jó példák erre a karácsonyi és újévi partik vagy az all inclusive nyaralások, amikor jól öltözött emberek betegre zabálják magukat. Tehát a táplálkozás is lehet szenvedélybetegség, mely igen komoly következményekkel jár. A világ legelhízottabb országainak listáján az Egyesült Államok, Mexikó és Új-Zéland után Magyarország a negyedik, a felnőtt lakosság 30 százaléka túlsúlyos. Csokoládéfüggőség is létezik, amely ugyan nem olyan veszélyes, mint például az alkohol, mert a csokiban megtalálható kémiai anyagok csak igen nagy mennyiségben hatnak a szervezetünkre, tehát valójában nem ezek miatt szeretjük a csokit, hanem a vele kapcsolatos jó emlékeink miatt.



Mobiltelefon, számítógép, internet

Kábítószert, alkoholt, cigarettát nem adunk a gyereknek, de vajon mi a helyzet a mobiltelefonnal, az internettel? – tette fel a kérdést a szakember, hangsúlyozva, hogy sok szempontból hasznos eszköz a mobiltelefon, de ha nem tudunk helyesen élni vele, megkeserítheti az ember életét. Manapság a fiatalok nagy része az internet rabságában él, aminek egyik oka, hogy kevés jó alternatívát kínálunk nekik helyette. A tanárok által erőltetett iskolai olvasmányok többnyire olyan idejétmúlt regények, amelyek inkább elriasztják a gyerekeket az olvasásától, egész más lenne a helyzet, ha Harry Pottert, Narniát, Rejtő-regényeket olvashatnának, mert manapság csak ilyenek tudják felvenni a versenyt a technikai eszközökkel – mondta Zacher Gábor.

A magyar lakosság 24 százaléka folyamatosan internetezik, és 43 százalék napi 150 alkalommal nézi meg a telefonját. Magyarországon ma 6 millióan facebookoznak, és ebből 1,25 százalék Fb-függőként éli az életét. A 35 év alatti korosztályban statisztikai hibahatár alatt van azok száma, akik naponta egyszer sem néznek rá a mobiltelefonjukra. Napjaink olyan függősége ez, amely a legtöbb embert érinti. Lassan oda jutottak a fiatalok, hogy csak annak van igazi jelentősége számukra, ami a virtuális valóságban történik, a koncerteken is élő videókat osztogatnak meg, mert sokkal fontosabb, hogy mit gondol róluk a közösségi háló, mint az, hogy átéljék az élményt. És általában az alvásból rabolják el a mobilozási időt, ami ugyancsak káros, és egyre többen válnak internetes zaklatások áldozatává, a világháló pedig nem felejt: ha egyszer felkerül rólunk oda valamilyen előnytelen fotó vagy információ, életünk végéig befolyásolhatja a rólunk alkotott véleményt. Még nem lehet tudni, hogy pontosan milyen új mentális problémákat okoz az okostelefon az iGeneráció (1995–2012 között születettek) tagjainál, de az már egyértelmű, hogy több mint 30 százalékuk magányos, mert az átlag 155 Facebook-barát mellett igaziakra is szükségük lenne. A sleeptexting állapotról is mesélt a szakember, amikor alvás közben használja az ember az online világot. Azok hajlamosak erre, akik alvajárók vagy éjszaka sokat beszélnek, mert ilyenkor kérgi gátlások nélkül használja az internetet az ember, tehát az információs eszközök behatolnak a tudtalattijába is. Ugyanilyen súlyos jelenség a Snapchat-diszmorfia: egyre több 18–20 éves fiatal szeretné átoperáltatni magát a saját Snapchat-szelfijére – az amerikai sebészek 70 százaléka találkozott már ilyen esettel.



Sorozatok

Végezetül erről a függőségről is beszélt a szakember, szerinte azért annyira fontosak a szappanoperák a gazdaságilag elmaradottabb országok lakói számára, mert segítenek nekik a túlélésben. Amikor valaki ott ül a maga sajátos pszichoszociális gettójában, ahonnan nincs remény kitörni, fontos, hogy naponta néhányszor együtt szaladgáljon Mariával a homokos tengerparton, virtuálisan átélhessen olyan élményeket, amelyeket a valóságban soha nem próbálhatna ki. Altató-nyugtató szerrel együtt pedig még jobban működik a dolog, mert így nem is jutnak el a tudatunkig a valódi gondok.



A hulahoppkarika-elmélet

Magyarországon ma körülbelül 20 ezer kábítószerfüggő, 25 ezer orrcseppfüggő, 100 ezer altató- és nyugtatószer-függő, 300 ezer szerencsejáték-függő, 800 ezer alkoholfüggő és 1,25 millió online-világ-függő van, mégis a kábítószertől félünk a legjobban – jegyezte meg előadása végén Zacher Gábor, majd röviden összefoglalta a hulahoppkarika-elméletet. Aki benne áll a karikában, az csak egy szeletet lát belőle, ezért hallgatnunk kellene azokra a barátainkra, akik kívülről teljes egészében rálátnak a mi karikánkra. A figyelmeztetésekre azonban mindig azt szoktuk mondani, hogy „képzeld magad a helyembe”, és lehúzzuk magunk mellé az illetőt, amíg már ő sem látja reálisnak a helyzetet. Persze vannak genetikai tényezői is a függőségnek, de 100 százalékosan nem determinál, mert sok esetben riasztóan hat a gyerekre a negatív példa. Vajon hol a határ a tolerálható és a kóros között? – tette fel a kérdést végezetül a toxikológus, majd kijelentette: az emberek többsége elégedett a függőségeivel, de aki a karikán belül áll, nem is láthatja kórosnak a problémát. Csak akkor van remény a gyógyulásra, ha meghallgatjuk a barátainkat, és ha tükörbe nézünk, ami rendkívül fontos. Ha az ember szembe tud nézni önmagával, akkor aktiválódik benne egy ősi én-erő, így mások segítségével vagy akár segítség nélkül is megtalálhatja a kiutat az örvényből.