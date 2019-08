Egybe- és különírás ügyében is eligazíthat olykor az egyházi, vallási dolgokban való jártasság. Ilyen példa a tízparancsolat, miatyánk, szenteltvíz, másvilág stb., de segíthet a tulajdonnevek helyes ejtésében, írásában is Pl.: Jákob, Júdás, Getsemáne-kert, Poncius stb. Hogy latin szavak is bekerültek szólásainkba, közmondásainkba, ez nagymértékben az egyház, a katolikus vallás befolyásának tudható be. Ilyen esetben a latin szó írása szokott gondot jelenteni. Általában magyarosan, kiejtés szerint szoktuk írni: páternoszter, portikusz, eklézsia stb.