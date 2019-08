A program résztvevői háromszékiek voltak, akárcsak az oktatók – Salamon Kata és Ségercz Ferenc. A Torján élő Salamon Kata hat éve foglalkozik pásztorfurulyával, több programban is oktatott gyermekeket, emellett maga is továbbképzésekre jár. Ségercz Ferenc a népi fúvós hangszerek Háromszék- és egész Erdély-szerte ismert és elismert mestere. Ő volt a program mentora, az általa kidolgozott hangszerpedagógiai módszereket alkalmazták. A pásztorfurulya mellett népdaltanulás, valamint más népi hangszerek – tilinka, kaval, ütőgardon, dob, kalimba, doromb – megismertetése is a program része volt. Az oktatás főleg a gelencei Jancsó Benedek-iskolában zajlott, és a gelenceieken kívül Gidófalváról, Torjáról és Kézdivásárhelyről jelentkeztek tanítványok – több mint hatvan harmadikos, negyedikes és ötödikes tanuló. A órák ötvenpercesek voltak, de „hangszersimogatót” is tartottak. A furulyaórák a gyerekek számára lehetőleg ismert népdalok éneklésével kezdődtek, hogy mielőtt még a hangszeren elkezdtek volna tanulni, már a fülükben csengjen a dallam s könnyebben vihessék hangszerre.

A szülők és az iskola vezetősége részéről érkezett visszajelzések szerint a program sikeres volt, a gyermekek szempontjából az jelenti a legszebb eredményt, hogy közelebb tudták vezetni őket népi dal­la­mainkhoz – ecsetelte Taierling Péter Ferenc. Annak ellenére, hogy a részt vevő gyerekek többsége falun él, alig van lehetőségük megismerni az eredeti népzenét. Ezért célul tűzték ki, hogy a gyermekek megismerjék, megszeressék hagyományainkat, és azok a modern élet mindennapjai­ban is kiegészítő értéket jelentsenek számukra – összegezett a programfelelős.