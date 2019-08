A Ferencváros és a Kolozsvári CFR is döntetlent játszott idegenben a Bajnokok Ligája 2. selejtezőkörében, előbbi a máltai Valletta, utóbbi az izraeli Maccabi Tel-Aviv elleni visszavágón, így a magyar és a román bajnok is továbbjutott. A következő fordulóban a Fradi a horvát Dinamo Zagreb, a CFR a skót Celtic ellen léphet pályára.

Az izraeli visszavágó 15. percében a házigazdák megszerezték a vezetést, egy röviden elvégzett szabadrúgás után Nicholas Blackman szerzett gólt. Dan Petrescu csapata gyorsan válaszolt a kapott gólra, ugyanis Mihai Bordeianu ellen szabálytalankodtak a tizenhatos területen belül, a megítélt tizenegyest Emmanuel Culio értékesítette. A 42. percben Culio ballal eleresztett távoli lövését Andreas Gianniotis kapus Rondón elé ütötte, a csatár pedig a labdát az üres kapuba fejelte. A szünetben becserélt Yonatan Cohen a 48. percben kiegyenlített, viszont az izraeli csapat a folytatásban hiába vezetett több veszélyes támadást is, a CFR végig jól védekezett. A kincses városbeli együttes következő ellenfele az ötvenszeres skót bajnok, a Celtic Glasgow lesz.

A vallettai műfüves pályán a magyar csapat fölényével kezdődött a találkozó, a Fradi helyzeteket alakított ki, és többször eltalálta a kapufát is, az első félidő közepén mégis a házigazda jutott tizenegyeshez, amelyet Mario Fontanella váltott gólra. A második játékrész a máltai bajnok próbálkozásaival kezdődött, a Ferencváros inkább ellentámadásokra rendezkedett be. A 60. percben egy kontra végén Tokmac Nguen középről leadott, 20 méteres lövését nem tudta hárítani Henry Bonello kapus. A zöld-fehérek ezt követően folyamatosan rohamoztak, a hazaiakat az újabb góltól többször is a szerencse vagy a máltai kapus mentette meg. A hajrára visszaesett az iram, több gól nem született, így a magyar együttes jutott tovább. A Ferencváros a selejtezők harmadik körében a horvát Dinamo Zagreb ellen játszhat.

Eredmény, 2. selejtezőkör, visszavágók: Maccabi Tel-Aviv–Kolozsvári CFR 2–2 (gólszerzők: Blackman 15., Cohen 48., illetve Culio 19. – tizenegyesből, Rondón 42./összesítésben: 2–3), Valletta–Ferencváros 1–1 (gólszerzők: Fontanella 27. – tizenegyesből, illetve Nguen 60./összesítésben: 2–4). (miska)