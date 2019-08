A közegészségügyi hatóság tegnap ellenőrizte a megyében jelenleg működő diák- és ifjúsági táborokat, és mind a zabolai, mind a besenyői létesítménynek idősza­kosan bevonták a mű­ködéshez szükséges egészségügyi engedélyét. A besenyői tábor a megyei sport- és ifjúsági igazgatóság gondnoksága alá tartozik, míg a csipkésbeli a megyei önkormányzat alárendeltségében működő népiskolához.

Amint az a Gáj Nándor által elmondottakból kiderült: a hatóság két, 1995-ben elfogadott jogszabály alapján járt el. Ez a 991-es számú törvény, valamint az alkalmazási útmutatóját tartalmazó 1955-ös számú minisztériumi rendelet. Mindkét jogszabály a gyermekek és fiatalok felügyeletét, védelmét, oktatását ellátó intézményekre, létesítményekre (ide tartoznak a diáktáborok is) kötelezően érvényes egészségügyi és higiéniai szabályokat írja elő. A közegészségügyi igazgatóság ellenőrei azon előírások betartását is vizsgálták, melyek értelmében a táborokban kötelező módon léteznie kell egy szakszerűen felszerelt, elkülönített rendelőnek, illetve a létesítménynek saját orvossal is rendelkeznie kell. Gáj Nándor szerint az engedély bevonásáról szóló jegyzőkönyvben mindkét előírást feltüntették a rendelkezés okaként.

Az előbbi kapcsán az igazgató arra hívta fel a figyelmet, hogy noha a rendelőre vonatkozó szabályozás önmagában helyes is lehetne, a minisztériumi rendelet azonban azt is előírja, hogy ezt a helyiséget fel kell szerelni a megfelelő egészségügyi eszközökkel. Márpedig a felszerelés biztosítása ugyanazon jogszabály értelmében éppen arra a megyei közegészségügyi hatóságra tartozna, mely most felelősségre vonja a táborok működtetőit. Érdeklődésünkre az igazgató azt is elmondta: noha minden évben végigjárják a működési engedélyhez szükséges egészségügyi jóváhagyási eljárást, a felszerelés vagy az orvos hiánya eddig nem jelentett problémát. A zabolai létesítményben létezik egy külön szoba, melyet arra a célra tartanak fenn, ha valaki egészségügyi ellátásra szorulna, de a törvény által előírt felszerelés valóban hiányzik. Gáj Nándor továbbá úgy vélte, a rendelkezések kapcsán nem ártana a részleteket is tisztázni, pontosan mit is takar az egészségügyi felszerelés kifejezés, a mostani előírás ugyanis túlságosan általános.

Ami az orvost illeti, az előző években volt rá példa, hogy szerződést kötöttek egy családorvossal, de azon túl, hogy papíron létezett az egyezség, gyakorlati haszna nem sok volt. Az enyhébb gondokat, mint a rovarcsípések, kisebb sérülések, eddig is megoldották, az egészségügyi problémákra mindig odafigyeltek, a nagyobbak esetében pedig – például lábtörés – amúgy is a mentőszolgálathoz kellene fordulniuk, és a legközelebbi kórházat kellene felkeresni, amint történt ez eddig is. Gáj Nándor továbbá úgy vélte: az állandó ­orvosi jelenlét a táborban már csak azért is körülményes lenne, mert országos ­szinten orvos­hiánnyal küzdenek a vidéki te­le­pülések, nagyon nehéz egy táborba szakembert találni, aki csak erre a feladatra vál­lalkozna. Az intézményvezető szerint az is gondot jelent, hogy a jogszabályok nem tesznek különbséget a táborok méretei között, ugyanúgy kezelik azokat a létesítményeket, ahol húsz gyereket fogadnak, mint azokat, ahol ötszázat. Utóbbi esetében tényleg indokolt egy orvos, sőt egy nővér jelenléte is, a kisebbeknél nem feltétlenül, illetve nem sok gyakorlati haszna van.

Gáj Nándor szerint a legnagyobb gond az egész történetben, hogy Bukarestben valakinek közel 25 év után jutott eszébe a törvény idevágó részét betartani, viszont még esélyt sem adnak arra, hogy a hiányosságokat pótolhassák a működtetők, gondnokok, hanem azonnal az engedély megvonása, azaz a bezárás mellett döntenek. Ezzel őket abba a helyzetbe hozzák, hogy az őszig már leszerződött öt táborral most nincs, mit kezdeniük, nincs, ahol fogadniuk a fiatalokat, ráadásul az érkezők egy része pályázati pénzből oldotta meg, hogy a Csipkésben töltsenek több napot. Az igazgató jelezte: fellebbeznek a hatóság döntése ellen, de ha ki is küszöbölik a hiányosságokat, leghamarabb hat hónap múlva kapják vissza a működési engedélyt. A járható utat ugyanakkor az egészségügyi minisztériumnak kell megtalálnia, mivel egy országos problémáról van szó, hiszen, kiderült, a közvetve az ifjúsági minisztériumnak alárendelt ­besenyői létesítmény is hasonló helyzetben van, és meggyőződése, hogy más ­megyékben sem jobb a helyzet.

Ágoston László, a közegészségügyi hatóság vezetője lapunk megkeresésére elmondta: egy országosan betervezett, minden megyére kiterjedő tematikus ellenőrzés nyomán keresték fel a két létesítményt. Az intézményvezető szerint a helyzet mindenképp kellemetlen, hiszen nekik sem céljuk, hogy a gyerekek táborozását akadályozzák, ugyanakkor azonban megoldást kell találni arra, hogy a törvény idevágó előírásait betartsák, ezen hiányosságokat végre felszámolják vagy áthidalják.