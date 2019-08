Ügyvédet fogad a kultúrház

A per egyébként csak most kezdődik, noha régebbi nézetkülönbségről van szó: a Számvevőszék egy 2015-ös ellenőrzés során kifogást emelt a kultúrotthon 2014-es költségvetésének végrehajtása ellen, és megállapította, hogy 150 ezer lejes kár keletkezett. Ezt a művelődési otthon nem fogadta el, és kétszer is megfellebbezte az ellenőrzés eredményét, ám az állami könyvvizsgáló mind a két alkalommal elutasította a folyamodványukat, legutóbb 2016 áprilisában. Közel három év után, 2019 elején a Számvevőszék felszólította az intézményt fenntartó önkormányzatot a 2015-ben elrendelt intézkedé­sek végrehajtására, ám a kultúrotthon vezetősége nem csupán megalapozatlannak, hanem tör­vénytelennek is tartja a követelést (az alapösszeg mellé ugyanis büntetőkamatot is felszámol­na az állami hatóság), és perre megy a Számvevőszékkel.

Magáról a per tárgyáról a Kónya Ádám művelődési ház igazgatója, Dulányi Aladár nem kívánt nyilatkozni. Mind­össze annyit közölt, hogy a számvevőszék a 2014-es Szent György Napok meghívottjaival kapcsolatos kiadásokat kifogásolta, további részleteket azonban nem árult el, mert folyamatban levő ügy esetében ezt nem tartja helyesnek.