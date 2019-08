Adóamnesztiáról döntött a kormány – jelentette be a kabinet tegnapi ülése után Viorica Dăncilă miniszterelnök, ismertetve az erről szóló intézkedéscsomagot, amely érvényes lesz a jogi és természetes személyekre is, arra ösztönözve ezeket, hogy időben és maradéktalanul befizessék adóikat a kincstárba, ugyanakkor kedvezményeket biztosít azoknak, akiknek adóhátralékuk van.

Az intézkedés értelmében az adósok – cégek vagy magánszemélyek – fél éven belül átütemezési tervet nyújthatnak be a területileg illetékes adóhatósághoz, amelynek részeként kezdeményezhetik az adóhátralék értékpapírokká konvertálását, vagy átadhatnak az adósság fejében tulajdonukban lévő ingatlanokat is. Az adóhátralékot legfeljebb tíz évre lehet átütemezni, az adóhatóság pedig – bizonyos feltételek teljesítése esetén – el is engedheti az adósság 30–50 százalékig terjedő hányadának befizetését. A könnyítések elnyerésének egyik feltétele, hogy az adós december 15-ig befizesse a folyó évre esedékes adóterheit, az átütemezés első évében is naprakészen fizessen adót, a második évtől kezdődően pedig a hátralékból is törleszteni kezdjen. Azok az adóalanyok számíthatnak adóhátralékuk 30–50 százalékának az elengedésére, amelyek még idén törlesztik annak 5–15 százalékát. A kormány intézkedése 312 ezer adóalanyt érint, amelyek 33 milliárd 724 millió lejes adótartozást halmoztak fel.