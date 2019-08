Újabb, azonnali intézkedések bevezetéséről döntött szerdai rendkívüli ülésén a megyei betegségmegelőzési bizottság, a sertéspestis terjedésének megfékezése érdekében naponta ellenőrzik majd a fő- és mellékutakon az élő állatokat szállító járműveket, sertéstelepeken is vizsgálódnak, illetve csökkentik a vaddisznóállományt is.

Sikó-Barabási Sándor megyei főállatorvos szerint elengedhetetlenek a gyors intézkedések és beavatkozások, hogy megállítsák a futótűzként terjedő járványt, így megtiltották, hogy állat-egészségügyi engedély hiányában élő sertést vagy disznóhúsból készült termékeket hozzanak be Háromszékre, továbbá tilos azon húskészítmények behozatala is, melyek a sertéspestis által sújtott vidékek háztáji gazdaságaiból származnak. Követik az állatok adásvételét közvetítőket, vadásszák az illegális állat-kereskedéssel foglalkozókat, de figyelik az online felületeken zajló hasonló tranzakciókat is. A szakemberek felkeresik a sertéstelepeket, az esztenákat, a nyári állattartásra kialakított és elszigetelt helyeket is – utóbbiak esetében tilos a sertéstartás, aki megszegi a rendelkezést, 1200 lejes bírságot kockáztat, disznóit pedig megfigyelés céljából karanténba helyezik.

A vaddisznóállományt is sújtó járvány okán ritkítást rendeltek el, amit a vadászterületek kezelői a hatóságok által megszabott kvótához igazodva kell elvégezzenek. A kilőtt egyedekből kötelező mintát venni és azt az állat-egészségügyi igazgatóság laboratóriumába vizsgálatra küldeni. Emellett fokozzák az elhullott vaddisznók felkutatását, a tetemek helyét pedig minél pontosabban, GPS koordinátákkal jelölve kell beazonosítani.

Háromszéken május 15. és július 20. között – a megadott kilövési kvóta illetve a Különleges Vészhelyzetek Országos Bizottságának határozata alapján – 1979 vaddisznót kellett kilőni, ezt eddig 69 százalékban (1366 egyed) sikerült megvalósítani – derül ki az állat-egészségügyi hatóság beszámolójából.

Sikó-Barabási Sándor szerint a nyújtódi vadászterületen mindössze 4, a rétyi-lisznyóin 23, a kézdimárkosfalvin pedig 28 százalékos arányban teljesítették a kilövési kvótát. Július utolsó hetében további 45 vaddisznóból származó mintát vittek vizsgálatra az állat-egészségügyi laboratóriumba olyan területekről, ahol a megadott kvótán felül teljesítették a kilövést – fűzte hozzá a megyei főállatorvos.

A legutóbbi, július 30-i összesítés szerint a kór az ország 22 megyéjében fertőzött meg háztáji sertésállományt, összesen 157 gócpontot tartanak nyilván, az afrikai sertéspestis miatt elhullott egyedek száma közel 800, a leölt disznók száma pedig meghaladja a 3600-at. Járvány-megelőzés céljából eddig 211 település közel tízezer gazdaságában rendeltek el kényszervágást, ahol összesen 60 ezer sertést öltek le.

A rókákat is figyelik

Lezárult a veszettség elleni oltóanyagos csalétek repülőből történő kiszórása, a rókákat érintő akció egy országos kampány részét képezi. Augusztus 19-én megkezdik a rókák kilövését, annak érdekében, hogy felmérjék a védőoltások hatékonyságát, valamint az ellenanyagok jelenlétét a vizsgált egyedekben. Sikó-Barabási Sándor megyei főállatorvos arra figyelmeztetett, a háromszéki vadászterületek gondnokainak, illetve minden vadásznak kötelessége, hogy a vírus terjedésének követése érdekében begyűjtse az elhullott, veszettség-gyanús rókákat és más vadállatokat.