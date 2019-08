A részletes program: ma 18–19 óráig felolvasás a Kálnoky családdal kapcsolatos régi dokumentumokból. Szombaton: 11 órától hivatalos megnyitó; 12–17 óráig kézműves-tevékenységek, kincskeresés, gyerekjátékok, csúszda, körhinta, miklósvári népi gyerekjátékok, a székelyudvarhelyi Arany Griff Rend középkori harc­művészeti bemutatója; 11–14 óráig pónilovas szekerezés; 12–13.30-ig szakmai előadások: 12–12.30-ig Filip Ignác: Muzsikáló ­erdélyi kéziratok, 12.30–13-ig Kálmán Attila: Egy család egy változó világban. A Hallerek (1690–1711), 13–13.30-ig Szekeres-Ugron Villő: 16. századi kazettás mennyezetek; 14–15 óráig népzenei előadás; 15–16 óráig Hová, merre, ifjúság? – kerekasztal-megbeszélés; 14– 17 óráig pónilovas lovaglás; 17– 17.30-ig lovas tornászbemutató; 17.30–18 óráig a Délő cigány néptánccsoport előadása – Ürmösi Hunor tánc­oktató; 17.30–18.15-ig dzsesszkoncert; 18–19 óráig a Deep Heigh baróti, újonnan alakult rockzeneegyüttes koncertje. Vasárnap: 9–12 óráig erdővidéki népviselet-találkozó (népviselet-bemutatás, fotózás, felvonulás, misén való részvétel és múzeum­látogatás).

Kapcsolattartó személy: Szabó István projektmenedzser (e-mail: istvan.szabo@kalnoky.org, telefon: 0745 046 908).

Kiállítás

Az ERDÉLYI MŰVÉSZETI KÖZPONTBAN (Sepsiszentgyörgy, Olt utca 2. szám, földszint) ma 18 órától megnyitják Vetró András szobrászművész kiállítását. A vendégeket Vécsi Nagy Zoltán, az Erdélyi Művészeti Központ vezetője köszönti. A kiállítást megnyitja: Kovács Árpád művészettörténész. Közreműködik: Bogdán Zsolt érdemes művész, a Kolozsvári Állami Magyar Színház színésze.

Színház

KOLDUSOPERA. A Szegedi Szabadtéri Játékok és a Tamási Áron Színház koprodukciójaként augusztus 2-án, 3-án és 4-én 21 órától lesz látható először az Újszegedi Szabadtéri Színpadon Bertolt Brecht Koldusoperája Bocsárdi László rendezésében. Az előadásra jegyek válthatók a www.jegy.hu oldalon. A sepsiszentgyörgyi bemutató tervezett időpontja: október 6.

Zene

ÜTŐEGYÜTTES. A Diákok éve tematikus év részeként szervezett Ütős nyár Sepsiszentgyörgyön! programsorozatban ma 19 órától a világ legjobb ütőegyüttesei közé tartozó, Artisjus-díjas Talamba Ütőegyüttes lép fel a főtéri kőszínpadon.

TUBAKONCERT lesz Sepsiszentgyörgyön a Krisztus király-templomban szombaton a 18 órától kezdődő szentmise után. Fellép a magyarországi Heavy Brass Guys Tuba Quartet.

FÚVÓSZENE. Sepsiszentgyörgyön az Erzsébet park zenepavilonjában vasárnap hangversenyt tart az étfalvi Szász-band fúvószenekar. Zenekarvezető: Szász Róbert.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész moziban ma: 16.30-tól Egy kutya négy útja – amerikai családi film, magyarul beszélő és Az oroszlánkirály – amerikai családi kalandfilm, románul beszélő; 18.30-tól Halálos iramban: Hobbs and Shaw – amerikai akciófilm, magyarul beszélő; 18.45-től Határeset – svéd–dán romantikus dráma, román felirattal; 20.45-től Halálos iramban: Hobbs and Shaw – amerikai akciófilm, román felirattal; 21 órától Yesterday – angol zenés vígjáték, magyarul beszélő. Telefon: 0787 526 102.

Hitvilág

ÖRÖKÖS SZENTSÉGIMÁDÁST tartanak ma Gelencén a felső római katolikus templomban.

JEHOVA TANÚI KONGRESSZUSA. Sepsiszentgyörgyön a Sepsi Arénában augusztus 2–4. között tartják A szeretet soha nem múlik el jeligével Jehova Tanúinak kongresszusát, amelyre nemzetközi küldöttek is érkeznek. A program ma és szombaton 9.20–16.50-ig, vasárnap 9.20–15.30 óráig zajlik. Honlap: jw.org.

VIRRASZTÁS. A sepsiszentgyörgyi Krisztus király-templom altemplomában 22 órától virrasztás kezdődik, amely a reggeli 6.30 órás szentmisével zárul.

PRIMICIÁS SZENTMISE. ­Vasár­nap 10.30-tól és 18 órától a sepsi­szentgyörgyi Krisztus király-templomban primiciás szentmisét mutat be Fülöp Szabolcs újmisés tisztelendő, aki augusztustól az egyházközség segédlelkésze lesz. 17 órától dicsőítést tartanak a templomban.

Röviden

ÚTLEZÁRÁS az Ág utcában. Ma reggel fél nyolckor kezdődnek az Ág utca felújítási munkálatai, a Bánki Donát utca és a zöldségpiac mögötti parkoló közötti részen, ahol teljes útlezárásra kerül sor – közölte tegnap délután Sepsiszentgyörgy önkormányzata Facebook-oldalán.

TERMELŐK ÉS KÉZMŰVESEK VÁSÁRA. A Tega Rt. Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalával partnerségben au­gusztus 3–4-én megszervezi Sepsiszentgyörgy főterén a termelők és kézművesek vásárát.

IVÓVÍZ. A Közüzemek Rt. augusztus 5-én, hétfőn 8–19 óráig javítási munkálatok miatt felfüggeszti az ivóvíz-szolgáltatást Sepsiszentgyörgyön a Sport utca 13-as, 14-es tömbházaiban és a 15-ös tömbház A, B, C lépcsőházaiban, a Grigore Bălan tábornok út 18-as tömbház K, L, N, O lépcsőházaiban, az 1918. december 1. út 12-es tömbház B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L és M lépcsőházaiban, a 18-as tömbház E, F, Ja, Jb lépcsőházaiban, a 15-ös tömbház D, E, F, L, M lépcsőházaiban, a hozzájuk tartozó kereskedelmi egységeknél és a Sport utca 2/A és 2/B magánházaiban. A munkálatok befejezése után a szolgáltatott ivóvíz zavaros lehet.

NAGY IMRE SORSA. A Kovászna Megyei Volt Politikai Foglyok Szervezete a sepsiszentgyörgyi Beör-palotában levő emlékházban Nagy Imre nem mindennapi sorsát a Nagy Imre Társaságtól kölcsönkapott képes táblákon mutatja be. Minden pénteken 10–12, valamint 17–19 óráig, hivatali szolgálatuk idején várják a csoportos vagy egyéni látogatókat, de bejelentés alapján máskor is az érdeklődök rendelkezésére állnak. Telefon: 0726 237 944.

MOZGÁSMŰVÉSZET. Sepsi­szent­­­györgyön a Live-Art Alapít­vány Olt utca 1. szám alatti tánc­stúdiójában ma 19 órától társa­sági tánc. Telefon: 0722 233 774.

BÖZÖDÚJFALUSI ­TALÁLKOZÓ. Augusztus 3-ra hazavárja ­Bözödújfalu egykori lakóit, azok leszármazottait Erdőszentgyörgy Önkormányzata és a Bözödújfaluért Egyesület, hogy közösen emlékezzenek településükre. A bözödújfa­lusi emlékparkban a program: 11 órától katolikus szentmisét mutat be Andrási Elemér plébános, Bözödújfalu szülötte, 11.30-tól unitárius istentiszteletet tart Szombatfalvi József ny. esperes, Bözödújfalu szülötte, majd megemlékeznek az elhunytakról; a szavalatok, énekek után 12 órától ünnepi beszédek hangzanak el.

CARITAS – CSÍKOS, PÖTTYÖS, KOCKÁS GYERMEKEK HETE. A Gyulafehérvári Caritas játékos fejlesztő foglalkozásra vár 7–9 éves gyermekeket. A tevékenység augusztus 5.–augusztus 9. között zajlik, naponta 10–14 óráig a Caritas sepsiszentgyörgyi székhelyén (Kós Károly utca 11. szám). A részvétel ingyenes. Érdeklődni, jelentkezni a 0736 609 531-es telefonszámon lehet.

LOMTALANÍTÁS ÉS ÜVEGGYŰJTÉS. Augusztus 5-én, hétfőn 13 órától Sepsibükszádon a háztartásban feleslegessé vált elektromos és elektronikai eszközöket, használt bútorokat, emellett szelektív hulladékot gyűjt a Tega. 5 kg leadott üvegért cserébe 0,5 liter Igazi Csíki Sört adnak (síküveget nem fogadnak el).

Pályázat

A Studium–Prospero Alapítvány pályázatot hirdet családorvosok, állami intézményben dolgozó szakorvosok, gyógyszerészek, illetve szakvizsga előtt álló rezidens orvosok számára Sepsiszentgyörgyön egy kétszobás szolgálati lakás elfoglalására, szeptemberi beköltözéssel. Jelentkezési határidő: augusztus 23. A pályázat részletei, valamint a szolgálati lakás épületéről készült fotók megtalálhatóak a Studium–Prospero Alapítvány honlapján (studium.ro).

Alsórákosi Kő Napok, 2019

Brassó megyében, Alsórákoson a Sükösd–Bethlen-kastélyban harmadszorra szervezik meg A kő hangja című eseményt a művészetek és a természet szerelmeseinek. A szombati program: 9.30–20 óráig helyi termékek vására; 10–10.30-ig A mi vulkánjaink című kiállítás megnyitója a Sükösd–Bethlen-kastélyban; 11–14 óráig veze­tett túra a dák jellegű erődítményhez Savu Ovidiuval; 11–12 és 15–16 óráig gyerekvilág: A Föld a kicsik nyelvén; 16–17 óráig A kőfaragás rejtelmei Tamás Attila szobrászmű­vésszel, 18–19 óráig operaelőadás a helyi salakbányában (Hegyesben) – a főszereplők körében a brassói opera ismert nevei: Mihai-Octavian Irimia, Sonia Hazarian és Silvia Zervu; 21–22 óráig filmvetítés a Sükösd–Bethlen-kastély udvarán: Amerikai parkok. Vasárnap: 9.30–20 óráig helyi termékek vására; 10–19 óráig A mi vulkánjaink kiállítás a Sükösd–Bethlen-kastélyban; 10–13 óráig vezetett túra a helyi Geológiai Komplexumban Soós Ildikóval; 12.30–13 óráig a Rozmaring néptánccsoport előadása; 19–20 óráig a Kolozsvári Operettissimo előadása a Sükösd–Bethlen-kastély udvarán. A rendezvényen ingyenes a részvétel. Telefon: 0743 646 579. Honlap: carpaterra.org.