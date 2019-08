A rendes játékidőben nem bírt egymással a megyei kupagyőztes Papolci FC és a harmadosztálybéli rajtra készülő Kézdivásárhelyi SE. A továbbjutás kérdése végül a hosszabbításban dőlt el, miután a jobb játékerőt képviselő felső-háromszéki csapat a ráadásban kétszer is eredményes volt, így 3–1-re győzött a Román Kupa első fordulójában.

Mindkét csapat számára ez volt az idény első hivatalos tétmérkőzése, az együttesek játékán érződött, hogy a szezon elején vannak. Az időjárás is nehezítette a körülményeket. Az eső miatt csúszós sártengerré változott a pálya, amelyen férfias küzdelem zajlott, nem kímélték egymást az alakulatok. Látszott a papíron esélyesebbnek tartott kézdivásárhelyi labdarúgók já­­té­kán, hogy egy intenzív, egyhe­tes edzőtáborozás után lép­tek pályára a vakációból épp csak visszatérő papolci csa­pattal szem­­ben. Az együttesek az el­ső félidőben kevés helyzetet dol­goz­tak ki, Ciprian Răduțoiu kapu mellett elsüvítő és Kanyó Szilárd oldalhálót súroló lövésén kívül más említésre méltó esemény nem történt a szünetig.

A második felvonásban felpörgött a játék, a 49. percben pedig megszületett az első gól is, a megyei ezüstérmes robbanékony játékosa, Andrei Cărunțu cselezte ki Gabriel Bunduc kapust, majd a hálóba gurított (1–0). A hátrányba kerülő KSE hamar egyenlített, az 52. percben egy szöglet utáni kavarodásban Tankó Zsolt továbbította a labdát a kapuba (1–1). A folytatásban egyre jobban kitámadott a mezőnyfölényben játszó kézdivásárhelyi csapat, amely többször is közel került a gólszerzéshez, a befejezésnél azonban a labdarúgók rendre pontatlanok voltak. A 79. percben Papolc emberhátrányba került, miután Cosmin Miloși begyűjtötte a második sárga lapot is.

A hajrában a győzelemért harcoló kék-fehérek egyre kétségbeesettebben próbálkoztak, leginkább Nicolae Păun révén veszélyeztettek, viszont eredménytelenül, így következhetett a hosszabbítás. A ráadásban a csereként pályára lépő Gáll Attila és Mojzi Botond hagyta ki a legnagyobb lehetőségeket, a 110. percben aztán Veress Botond remek átadását váltotta gólra Gáll, aki laposan kilőtte a hosszú sarkot (1–2), rá két percre pedig Răduțoiu biztosította be a KSE győzelmét és továbbjutását.

„Nehéz meccs volt, de a lényeg, hogy megvan a győzelem. Dicséretet érdemel az ellenfél is, remek védekezésükkel alaposan megnehezítették a dolgunkat. Jól sikerült edzőtábor után vagyunk, a fáradtság érződött a játékosokon, ezért is nem tudtuk behúzni a meccset a rendes játékidőben. Megérdemelten jutottunk tovább, és aminek külön örülök, hogy fontos pluszt hoztak a játékunkba az érkezők, Damian és Răduțoiu tapasztalatára nagy szükségünk lesz, a junior Mojzi pedig jól megállja helyét a nagyok között” – értékelt a ­meccs után Gazda József, akitől azt is megtudtuk, hogy csapata szom­baton 11 órától Baróton játszik újabb felkészülési mérkőzést.

Labdarúgó Román-kupa, 1. forduló: Papolci FC–Kézdivásárhelyi SE 1–1 (0–0), hosszabbítás után 1–3.

Vezette: Anghelina Cristian (Câmpulung Muscel). Papolc: Rusandu–Stîngu, Bodolan (Demeter, 113.), David I., Dov­leag, Baciu, David V., Cărunțu, Miloși, Stan (Nagy, 88.), Tudorie. Edző: Filip Marius. KSE: Bunduc–Stanciu, Tankó, Da­mian, Cîrstian (Veress, 57.), Gazda, Kanyó (Mojzi, 81.), Păun, Gajdó, Răduțoiu, Popa (Gáll, 67.). Edző: Gazda József. Gólszerzők: Cărunțu (49.), illetve Tankó (52.), Gáll (110.), Răduțoiu (112.). Sárga lap: Miloși (6., 79.), Bodolan (40.), Nagy (105.), illetve Tankó (33.). Kiállítva: Miloși (79.).

A további székely érdekeltségű kupameccseken Székelyudvarhely 7–0-ra diadalmaskodott Gyergyószentmiklós ellen, míg Nyárádtő 12–2-re győzött a Marosvásárhelyi SE felett. Az udvarhelyi és a nyárádtői csapat szintén a második körbe jutott, ennek mérkőzéseit augusztus 14-én rendezik.