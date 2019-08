Nemzeti ünnepre készül Magyarország

Az ünnepi programsorozat honlapja (augusztus20.kormany.hu) szerint a nemzeti ünnep szlogenje az Isten éltessen, Magyarország! lesz. A nemzeti ünnep központi rendezvényei az elmúlt évekhez hasonlóan három napon keresztül tartanak.

A Mesterségek ünnepe már augusztus 17-én elkezdődik a budai Várban, míg a Magyar Ízek Utcája a Várkert Bazár előtt augusztus 18-án, vasárnap nyílik meg és három napon át várja a látogatókat a Kárpát-medence népi ételeinek bemutatásával. Lesznek gyerekprogramok és koncertek, fellép mások mellett a Hooligans, Deák Bill Gyula, a Beatrice és a Csík Zenekar.

Az augusztus 20-i programok a Kossuth téri ünnepséggel kezdődnek, ahol katonai tiszteletadás mellett felvonják a nemzeti lobogót. Ezt követi a honvédtisztjelöltek avatása, amelyen köszöntőt mond Benkő Tibor honvédelmi miniszter, ünnepi beszédet tart Áder János köztársasági elnök. A Lánchíd és a Parlament közötti Duna-szakasz felett légi parádét tart a Magyar Honvédség. Az 50 percesre tervezett programon tizennégy repülőgépet (köztük Gripeneket), helikoptereket és motorcsónakokat láthatnak a nézők.

Idén is lesz ünnepi szentmise és Szent Jobb-körmenet a Szent István-bazilikában, a Szent Koronát pedig egész nap meg lehet nézni az Országházban.

„Az augusztus 20-i fővárosi esti tűzi­játékot a tavalyinál kevesebb, mintegy 222 millió forintból valósítja meg a kivitelező. A pirotechnikusok több mint 26 ezer látványeffektet terveztek, ehhez mintegy 6500 pirotechnikai elemet kell bekötni. A leglátványosabb tűzijátékbombákból legalább 3600 darab lesz, a tervezés speciális szoftver segítségével történt, a zenei aláfestés üteméhez hangoltan” – hangsúlyozta Kovács ­Zoltán. Hozzátette: a rendezvénysorozat középpontjában idén is a biztonság áll, az ünnep biztonságos lebonyolításáért felelős operatív törzs már megkezdte munkáját. A tűzijátékot egy ideiglenes vezetési pontról fogják felügyelni és irányítani, „ha kell, a műsor bármelyik pillanatban, egyetlen gombnyomással leállítható”.

A tűzijátékot kilenc helyszínről (a Duna két szakaszán összesen hét uszályról és pontonról, a Lánchídról, valamint az Erzsébet hídról) lövik fel, és idén is lesz meglepetés.

A sajtótájékoztatón Septe József, a Magyar Pékszövetség elnöke bemutatta az idei Szent István-napi kenyeret: a Szerencsetarsoly elnevezésű alkotást a sokorópátkai Pedró Pékségben Vajda Péter és Takó Zoltán pékmester készítette. „Durumliszt felhasználásával búzalisztből, hagyományos kovászos eljárással készült. Különleges formájú, ropogós búzakenyér, igazi kézműves munka, amely magas víztartalmú, ezért sokáig friss és puha marad” – mondta Septe József. A kenyérversenyre idén félszáz alkotás érkezett, ezek közül független szakmai zsűri választotta ki a győztest. A Szent István-napi kenyeret augusztus 20-án a Magyar Ízek Utcáján lehet megkóstolni, és a tervek szerint országosan is sütik majd. Selmeczi László, a Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestületének társelnöke bejelentette: Magyarország tortája idén a Boldogasszony csipkéje elnevezésű finomság lett, amelyet a hagyományokat és a modernitást ötvözve Tóth Norbert cukrászmester alkotott meg a dunaföldvári Tóth Cukrászdában. A tizenhatodik alkalommal megrendezett versenybe nevezett 31 torta közül első körben ötöt választottak ki, majd a döntő során a zsűri jelenlétében élőben kellett újraalkotni ezeket a tortákat. A győztes Boldogasszony csipkéje minden rétegében visszaköszön a málna; az alsó réteg felett egy málnapürével dúsított tészta­réteg, majd tejszínnel lazított krém, a tetején pedig bazsalikomos, citromos csokoládé és tejszín található.

Az Egy Csepp Figyelem Alapítvány közreműködésével kihirdették Magyarország cukormentes tortáját is, amely a szegedi A Cappella Cukrászda alkotása, a Kicsi gesztenye lett. A Gyuris László és csapata által megalkotott sütemény ízvilágát a gesztenye alapozza meg, amelyet a kellemesen savanykás áfonya és a mogyorós ropogós tesz teljessé. A kreáció tetejét cukormentes tejcsokoládé borítja. A torta szeletenként csupán 14,9 gramm szénhidrátot és 240 kalóriát tartalmaz, így azt cukorbetegek is fogyaszthatják. A két győztes tortát augusztus 18-tól a Magyar Ízek Utcáján kóstolhatja meg a közönség, az egyedi süteményeket a későbbiekben Magyarország több száz cukrászdájában is készítik majd.