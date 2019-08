Ágoston László, a megyei közegészségügyi igazgatóság vezetője lapunk megkeresésére elmondta, a szerdai ellenőrzést követően alaposabban megvizsgálták a dokumentumokat, és kiderült, hogy sem a zabolai, sem a besenyői tábor nem esnek azon jogszabályok hatálya alá, amelyek alapján a hatóság eljárt (egy törvény és egy miniszteri rendelet, mindkettő 1995-ből), mivel a tevékenységek európai jegyzékének rájuk vonatkozó kódjai alapján nem minősülnek táboroknak. Ezért tegnapi hatállyal feloldották a hatóságnak az egészségügyi engedély időszakos bevonására vonatkozó rendelkezését, így mindkét létesítmény tovább működhet, és erről a gondnokokat – a népiskolát és a megyei ifjúsági igazgatóságot – is értesítették, még a döntés megszületését követően.

Ágoston László ugyanakkor elmondta: félreértésre adott okot, hogy mind a zabolai, mind a besenyői létesítmény gondnokai, működtetői az egészségügyi engedély kiváltására vonatkozó kérelemben táborként tüntették fel a létesítményeket. Az utólagos vizsgálat derítette ki, hogy a tevékenységek között tételesen nem szerepel, hogy a telepek táborként is működnek.

Gáj Nándor, a népiskola vezetője ennek kapcsán rámutatott: két évvel ezelőtt szembesültek azzal – egy ellenőrzés során derült ki –, hogy a zabolai telep nem rendelkezik a turisztikai törvény szerinti besorolással, ami viszont kötelező. Amikor rendezni próbálták a helyzetet, kiderült, hogy a turisztikai törvény értelmében ilyen létesítményt nem lehet diáktáborként nyilvántartásba venni, ezért azt a megoldást találták, hogy a szállásként szolgáló házikókat kempingként sorolták be, míg a központi épületet ifjúsági hostelként. Az említett tevékenységi kódokat is eszerint módosították.

Ágoston László a helyzet kapcsán ugyanakkor megjegyezte, a gyerekek, fiatalok egészsége továbbra is prioritást kell hogy jelentsen, ezért besorolástól függetlenül a táborok helyszínéül szolgáló létesítményekben meg kell oldani a most is tapasztalt hiányosságokat. Főképp, hogy nem egy idén elfogadott vagy módosított jogszabályról van szó. Gáj Nándor szerint ez ügyben hamarosan mindenképp megkeresik a hatóságot, illetve intézkednek, hogy szerződést kössenek egy orvossal. A népiskola vezetője ugyanakkor úgy véli, törvénymódosításra is szükség lenne, ami végre tisztázná ezen létesítmények kapcsán azt, hogy milyen besorolást kaphatnak, milyen kritériumrendszernek kell megfelelniük és kinek a felelőssége ezeket biztosítani, s jogszabályban kellene pontosítani az ellenőrzések körét is.

Gáj Nándor továbbá azt is jelezte, tegnap a fogyasztóvédelmi, az élelmiszerbiztonsági hatóságok, valamint a rendőrség munkatársai keresték fel a zabolai tábort, szintén egy országos, előre betervezett ellenőrzés részeként. A vizsgálódásuk eredményeiről az elkövetkező napokban értesítik az intézmény vezetőségét.

Amint arról beszámoltunk, a közegészségügyi hatóság szerdán ellenőrizte a megyében jelenleg működő diák- és ifjúsági táborokat, és mind a zabolai, mind a besenyői létesítménynek időszakosan bevonták a működéshez szükséges egészségügyi engedélyét. A közegészségügyi igazgatóság ellenőrei azon – a már említett két, 1996 óta hatályban lévő jogszabály által tartalmazott – előírások betartását is vizsgálták, melyek értelmében a táborokban kötelező módon léteznie kell egy szakszerűen felszerelt, elkülönített rendelőnek, illetve a létesítménynek saját orvossal is rendelkeznie kell.